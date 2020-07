Atriz de "13 Reasons Why" diz que alisava o cabelo para ser aceita

Em entrevista para a Vogue dos Estados Unidos, a atriz Alisha Boe, que viveu a Jessica da série da Netflix "13 Reasons Why", contou sobre era sua autoestima e a relação com sua beleza enquanto crescia.

Reprodução/Instagram A atriz Alisha Boe revela que alisava o cabelo para ser aceita





Ela conta em entrevista que seu pai é negro e sua mãe é branca e que, quando era pequena, não tinha ninguém para ela ter como inspiração, já que morava em um bairro de maioria branca em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além disso, Alisha revela que também não se sentia representada na mídia.





Sobre sua beleza, a atriz conta também que não sentia que seu cabelo era bonito, então o alisava para ficar parecida com as outras meninas, além de ter que lidar com comentários racistas dos meninos de sua sala como: "Você é bonita para uma pessoa negra".

Reprodução/Netflix Alison Boe é Jessica Davis na série 13 Reasons Why





"Ouvindo isso, eu pensava: 'Ah, então as pessoas negras não são bonitas, mas eu sou a exceção, porque tenho traços caucasianos também'", contou em entrevista.

Ela encerra dizendo que agora sua percepção de beleza mudou, mas que foi um processo difícil e demorado. "Além de encontrar pessoas parecidas comigo e aprender sobre a minha cultura, como uma mulher africana, reconhecer a beleza nela", concluiu.