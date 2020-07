Rondônia é destaque como o Estado que mais testa para a Covid-19 no País

.

Já tendo realizado pouco mais de 91 mil testes rápidos e sorológicos para detectar a infecção pela Covid-19, e de se manter consecutivamente no 1º lugar no ranking nacional de transparência na divulgação da doença, o Estado de Rondônia foi nesta quinta-feira (9) destaque em rede nacional, em uma emissora de televisão, ao se posicionar em 1º lugar no ranking nacional de testagem para Covid-19.

Num misto de preocupação com a doença e de satisfação pelo reconhecimento nacional do esforço de seu Governo no enfrentamento e combate da doença, o governador Marcos Rocha, foi enfático ao afirmar que o Estado não vai baixar a guarda e que manterá, enquanto for necessário, todas as medidas de controle da Covid-19, com ações concretas que se complementam com as testagens em todo território rondoniense, com orientações específicas, compra e distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) e ampliação dos leitos hospitalares, clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre tantas outras medidas que estão sendo fundamentais nesta jornada de combate à pandemia do novo coronavírus.

Conforme a divulgação do Jornal Nacional o Estado de Rondônia é o Estado que realiza mais exames para a Covid-19 no Brasil em termos proporcionais ao contingente populacional – a população do Estado de Rondônia é de 1,7 milhão de habitantes -, mantendo uma média de teste de 27 pessoas para cada grupo de mil, o maior índice desta ação em todo o Brasil, contrastando com o Estado de Goiás, que está no último lugar neste ranking, com apenas 6,76 testes para cada mil habitantes.

O exemplo de Rondônia correu o País com as iniciativas de sucesso de testagem e também pelos investimentos que o Estado realizou para dotar o Laboratório Central (Lacen) e os demais serviços de saúde dos melhores recursos e equipamentos para atendimento à população e a realização de exames com qualidade, rapidez e segurança. O destaque desse conjunto de ações é o Mapeia Rondônia, com o Drive Thru que vem sendo realizado pela Secretaria de Saúde (Sesau) e Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa), que popularizou as medidas de orientação e a realização de testes rápidos para a Covid-19, que a cada etapa, geralmente nos finais de semana, testa milhares de rondoniense, e assim, antecipa procedimentos e medidas para tratamento da doença.

Importa destacar que, conforme explica o secretário da Saúde, Fernando Máximo, sem a adoção dessas medidas baixadas pelo Governo, a situação da Covid-19 teria sido um desastre para o Estado e a população, fato que só o tempo vai atestar. "O estado que não teve os cuidados que tivemos está pagando um preço muito alto, com o sofrimento da população e perdas irreparáveis em todos os aspectos", disse o titular da Sesau, informando que diariamente no Portal do Governo - www.rondonia.ro.gov.br - boletins informativos sobre a Covid-19 no Estado de Rondônia.

Governo de Rondônia vai comprar equipamentos para ampliar capacidade de testagem da Covid-19 no Lacen