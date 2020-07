Rita Cadillac fará live com o iG nesta sexta

Nesta sexta-feira (10) quem participa da live do iG é a a dançarina e atriz Rita Cadillac (@ritacadillac). A ex-chacrete estará ao vivo às 17h para conversar com a repórter Gabrielle Pedro sobre carreira e vida pessoal. O papo vai rolar no Instagram @portal_ig.



Divulgação Rita Cadillac fará live às 17h no @portal_ig

Rita Cadillac ficou conhecida no Brasil inteiro durante os anos 80, por ter sido uma das assistentes de palco do "Programa do Chacrinha". Ela é dona da música "É Bom para o Moral", participou de "A Fazenda" e está no ar atualmente com a série "Auto Posto" do Comedy Central Brasil.