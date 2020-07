Ela fez o ex pagar as sessões de terapia que "gastou" falando mal dele

Quantas vezes você já falou sobre o ex na terapia? Se ele é assunto recorrente, pode ser que você se identifique com a história que a Milena (@wwwmlna) compartilhou no Twitter. Após gastar algumas sessões falando do ex-namorado, ela resolveu cobrar dele o valor que gasta na terapia.

"Fazendo meu ex pagar as sessões de terapia que gastei falando mal dele", escreveu Milena no Twitter ao compartilhar um print screen de uma conversa no WhatsApp. Na troca de mensagens, ela aparece enviando um boleto e brinca dizendo pro ex: "esse é o seu perdão". Como resposta, o rapaz dá risada, mas envia o que parece ser um comprovante de pagamento.

fazendo meu ex pagar as sessões de terapia q gastei falando mal dele pic.twitter.com/Nvlgf4R5eF — milena (@wwwmlna) July 10, 2020

A história fez sucesso e rapidamente viralizou na rede social. Até o momento, são mais de 27 mil curtidas e dezenas de comentários. Já pensou se a moda pega?

sim mas não existe só um tipo de amor, ele tá virando tipo um irmão mais velho pra mim ?



se eu ainda estivesse apaixonada n conseguia conversar assim de boa e extorquir ele — milena (@wwwmlna) July 10, 2020

se todo mundo q me causou traumas profundos for me pagar uma sessão de terapia tenho terapia pelos próximos 3 anos molena — tiv (@hotgrllbummer) July 10, 2020

ai se eu cobrasse pelos danos...

teria até uma casa no meu nome — fruta cítrica social soda (@cuponzeira) July 10, 2020

