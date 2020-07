Polícia divulga vídeo de atriz de "Glee", Naya Rivera, alugando barco

Conhecida por ter atuado em "Glee", Naya Rivera desapareceu misteriosamente enquanto fazia um passeio de barco pelo Lago Piru , nos Estados Unidos. A polícia do Condado de Ventura, da Califórnia, divulgou um vídeo de câmeras de segurança do momento em que a artista chega no local acompanhada do filho de quatro anos, Josey, para alugar um barco.

Reprodução/Instagram/Glee Polícia divulga vídeo de Naya Rivera alugando barco

Nas filmagens é possível ver Naya e o garoto chegando de carro e caminhando em direção ao local onde os barcos estavam parados. O vídeo também mostra o momento em que a atriz sai navegando.

Ela estava acompanhada apenas do menino, que foi encontrado dormindo no barco usando um colete salva-vidas, três horas depois que eles deixaram o local onde foram vistos juntos pela última vez. Segundo Josey falou para a polícia, a mãe dele deu um mergulho e não voltou mais.

O xerfie do condado, Chris Dyer, disse que Naya está possivelmente morta , mas equipes de salvamento estão trabalhando para encontrar o corpo da atriz. Barcos e helicópteros patrulham a área e a suspeita é que ela tenha sofrido um afogamento.