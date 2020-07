Quer testar o iOS 14 antes do lançamento? Saiba como

Divulgação/Apple iPhone SE é um dos modelos que recebe o iOS 14





O iOS 14 foi apresentado pela Apple durante a WWDC 2020 , e deve ser disponibilizado oficialmente nos iPhones em setembro. No entanto, para que ninguém passe vontade até lá, a fabricante disponibilizou uma versão beta pública do software, o que significa que qualquer usuário com iPhone 6S, iPhone SE (2016) e demais modelos superiores, já pode baixar a atualização para testá-la de forma legítima.





Antes de começar o tutorial, no entanto, vale ressaltar que o download da versão beta não é indicado, mesmo que se trate de uma versão autorizada pela Apple. Afinal, softwares que ainda estão passando por desenvolvimento ficam mais sujeitos a bugs críticos.

Como baixar a versão beta pública do iOS 14

Primeiro, uma dica que vale para quaisquer atualizações: antes de instalar um sistema operacional, faça backup de todos os dados de seu smartphone para não perder nada em casos de falha.

Feito isso, vamos às etapas:

Acesse a plataforma Apple Beta Software Program e clique em Sign up para se inscrever;

Faça o login com seu ID Apple;

Depois, acesse este site pelo navegador Safari de seu iPhone;

Faça o download do arquivo disponível no segundo tópico, intitulado Install profile ;

Com o perfil de configuração baixado, vá em Configurações > Geral > Atualização de software , menu no qual você encontrará uma nova atualização aguardando para ser instalada.

Mais uma vez, é importante frisar que o melhor a se fazer é esperar pelo lançamento da versão estável do iOS 14 , algo que deve ocorrer em breve.