Grávida faz ensaio fotográfico com 10 mil abelhas na barriga

Quando a apicultora Bethany Karulak-Baker, 38 anos, dos Estados Unidos, planejou o ensaio fotográfico da gestação, foi natural que o seu trabalho fosse representado de alguma forma. No entanto, o que chamou a atenção nas fotos foi o fato da grávida aparecer com 10 mil abelhas na barriga.

Reprodução/Facebook Bethany Karulak-Baker é apicultora e fez uma foto com 10 mil abelhas na barriga

Bethany e o marido, Perry, administram uma empresa que produz mel e gostariam que essa parte importante de suas vidas também fosse representada. Porém, não foi só isso. Em uma publicação no Facebook, a mãe conta que a sessão de fotos também foi uma forma de se desafiar depois de alguns problemas que enfrentou no passado.

"Há cerca de um ano eu sofri um aborto extremamente traumático", conta. Bethany diz que perder um filho teve sérios impactos na sua saúde mental. Quando ficou grávida novamente, sentiu muito medo e não conseguia contar aos amigos e familiares que estava esperando um filho.

Nos últimos meses, a situação global piorou ainda mais as angústias e incertezas, no entanto, a família se uniu mais. "Nós, como família, passamos a amar e apoiar um ao outro mais do que eu poderia imaginar", diz.

Com oito meses de gestação, eles decidiram fazer o ensaio fotográfico para comemorar esse momento e reuniram milhares de abelhas para isso. Ao site britânico Metro, Bethany diz que tem alergia a abelhas, mas a ideia foi liberada por médicos.

Então, eles escolheram uma espécie mais dócil e fácil de manusear e fizeram 10 tentativas até conseguir a foto perfeita. "Elas ficaram lá 30 minutos até que fizéssemos todas as fotos", conta.

Bethany fala que a repercussão sobre a sua foto nas redes sociais foi positiva, muito "gentil e amorosa". "Muitas mulheres contaram suas experiências de aborto espontâneo e algumas pessoas fizeram pedidos de mel na nossa empresa." Ela comentou que também recebeu comentários negativos de pessoas que não entendem a apicultura.