Maraisa é cobrada na Justiça pelo ex-cunhado por suposta dívida de R$ 1 milhão

Maraisa, que faz dupla com Maiara, está enfrentando problemas na Justiça. De acordo com a Folha de S. Paulo, o ex-cunhado da cantora, Elias Fernandes, entrou com uma petição na Justiça para penhorar o cachê que a dupla sertaneja ganhou com a última live. O motivo de ter feito isso é por uma suposta dívida de R$ 1 milhão que a artista tem com a Gaia Agrobusiness, empresa de qual é sócio.

Elias entrou com o processo na 1° Vara de Execuções de Títulos de Brasília. Segundo ele, a cantora realizou um empréstimo por meio de notas promissórias que nunca quitou. Com os juros e correções, Maraisa estaria devendo o valor de R$ 1,4 milhão, que teria sido usado para a compra de uma fazenda em Mourinhos, Goiás.

Porém, o advogado da sertaneja, Mauricio Vieira de Carvalho Filho, nega todas as alegações feitas por Elias. "A Maraisa teve um relacionamento com o Senhor Raimundo, um relacionamento abusivo e tóxico, o qual a mesma sofre as consequências até os dias atuais. Durante o relacionamento, e devido a pouca idade, e pouca instrução da mesma à época, foi induzida por seu então namorado, Raimundo, á assinar várias promissórias em branco, sob o argumento de que ambos iriam adquirir uma propriedade rural", explicou em um comunicado.

O representante da cantora disse que as notas foram devolvidas apenas após os advogados de Maraisa entrarem com uma intervenção, porém uma permaneceu detida. A nota que ainda não foi devolvida seria assinada à mão por Raimundo e por causa dela que cobram a sertaneja. "Em síntese, Tanto o Senhor Elias, quanto o seu irmão Raimundo, buscam de maneira vil e suja, compelir que a Maraisa efetue o pagamento de um débito inexistente", argumenta o comunicado.