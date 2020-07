Carta rara de Pokémon é vendida por meio milhão de reais; veja

Pixabay/geralt Carta rara de pokémon é leiloada





Uma raríssima carta "Treinador Número 1" do evento Pokémon Super Secret Battle, realizado no Japão em 1999, foi vendida em um leilão nesta quinta-feira (9) pela casa Heritage Auctions, nos EUA, por nada menos que US$ 90 mil (cerca de R$ 480 mil na cotação atual).





Colecionadores consideram esta carta como a mais procurada, e uma das mais raras, entre todas as do jogo Pokémon Trading Card Game. Ilustrada pelo artista japonês Hideki Kazama, cujo trabalho apareceu em três cartas ao longo dos anos, ela foi criada como ingresso para um torneio secreto e entregue aos vencedores de sete torneios regionais no Japão.

Reprodução/Heritage Auctions Carta rara de pokémon foi leiloada





Apenas após receber a carta os jogadores seriam informados da localização da disputa final, por isso o nome Super Secret Battle (Batalha Super Secreta). "Esta carta específica foi dada a um dos sete jogadores que foram primeiro colocados, o que significa que só há sete destas cartas no mundo", disse Barry Sandoval, Vice-Presidente de Quadrinhos na Heritage Auctions.

A mecânica do evento faz com que a carta seja comparada ao "ingresso dourado" que dá acesso à fábrica de Willy Wonka no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate". A qualidade do exemplar que foi a leilão foi avaliada como "Gem Mint 10", o que segundo os padrões da Professional Sports Authenticator (PSA) é "praticamente perfeita".

Em março deste ano a Heritage Auctions levou a leilão outra raridade: o único protótipo conhecido do Nintendo PlayStation , console híbrido desenvolvido pela Sony em parceria com a Nintendo, capaz de rodar os jogos em cartucho do Super Nintendo mas também jogos em CDs.

O console foi descoberto em 2015 e vendido por US$ 360 mil (quase R$ 2 milhões) para Greg McLemore, empreendedor e fundador do site pets.com, que tem uma grande coleção de videogames e pretende montar um museu.