Caixa dos jogos do PlayStation 5 tem design revelado; veja a foto

Reprodução/YouTube/PlayStation Design oficial do PlayStation 5





A Sony revelou nesta quinta-feira (9) o design das caixas dos jogos do PlayStation 5 . Os jogos continuarão a ser vendidos em estojos plásticos azuis, como os usados no PlayStation 4. Entretanto, há algumas mudanças sutis no design.





Segundo o The Verge o tom de azul é um pouco mais escuro, combinando com as luzes azuis usadas no console. O logo preto em fundo branco acima da ilustração sugere que o modelo branco e preto do console, como apresentado pela Sony , é o "padrão" nesta geração. Algo incomum, já que desde o PlayStation 2 o padrão é o console preto, apesar de edições especiais em várias outras cores terem sido lançadas.

Divulgação Caixa de jogo PlayStation 5





O PlayStation 5 vem sendo revelado aos poucos pela Sony. O nome foi confirmado em outubro passado, em um artigo na Wired, junto com as primeiras especificações técnicas, como o uso de uma unidade SSD no lugar de um HD tradicional, para eliminar a espera pelo carregamento dos jogos.

Em janeiro deste ano a Sony mostrou a logo oficial do console . Em março o responsável pela arquitetura do console, Mark Cerny (que também projetou o PlayStation Vita e PlayStation 4) revelou mais detalhes técnicos. Os controles DualSense , sucessores do atual DualShock 4, foram mostrados pela primeira vez no início de abril , e o design do console em si , após muita especulação, em junho.

O que não foi revelado, até agora, foi uma data exata para o lançamento e o preço. O console chegará ao mercado em duas versões, com e sem drive de Blu-Ray, no final deste ano.