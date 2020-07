Spotify, Nubank e outros aplicativos caem nesta sexta; entenda o que aconteceu

Unsplash/ROBIN WORRALL Aplicativos para iOS deixaram de funcionar





Diversos aplicativos para iPhone pararam de funcionar na manhã desta sexta-feira (10). Dentre as principais reclamações de usuários no Twitter, estavam o Nubank , Spotify , Pinterest e Waze. A versão mobile do jogo Free Fire também registrou falhas.





De acordo com os usuários, os aplicativos abriam e fechavam em seguida, sem rodarem suas funções principais.

Galeeera, vocês estão conseguindo acessar o app do Nubank? Ou é só comigo?? Fica fechando direto. pic.twitter.com/jcIulUW7Tk — vtnho (@aewbsa) July 10, 2020





Olá @SpotifyBR @SpotifyAjuda poderiam me ajudar a entender porque o App de vocês não está abrindo no IOS? Seria alguma das famosas interferências da @Apple sabotando apps concorrentes? (Como visto na Europa) pic.twitter.com/iRmA4AgQzU — Daniel Sanva (@sanvadaniel) July 10, 2020





O celular de mais alguém tá assim? Aplicativo Nubank, spotify entre outros fechando sozinho pic.twitter.com/mZuwIuYY68 — GH (@ghdomau) July 10, 2020





De acordo com o site Downdetector, que contabiliza queixas de clientes em serviços, as falhas no Nubank teriam começado em torno das 07h00 desta sexta-feira. O Spotify teria começado a cair por volta das 08h00, e o Free Fire já registrava problemas desde a madrugada. Pinterest e Waze tiveram pico de reclamações no site por volta das 09h00.

Por que os aplicativos não funcionam?

Em comum, está o sistema operacional. As falhas foram registradas apenas nos aplicativos para iOS , que roda no iPhone . O erro não aconteceu apenas no Brasil, mas foi um problema global.

De acordo com o Nubank , todos os aplicativos enfrentaram o mesmo problema. "Na manhã de hoje, diversos aplicativos no Brasil e no mundo enfrentaram o mesmo problema técnico, que já foi solucionado", disse a empresa, em nota enviada à reportagem.

O problema em comum pode estar relacionado ao Facebook . De acordo com a página da empresa para desenvolvedores, o kit de desenvolvimento de software (SDK) do Facebook para o iOS registrou muitos erros nesta sexta-feira, levando ao travamento na abertura de aplicativos.

Isso pode causar falhas em apps que dependem do login com o Facebook para funcionarem. "Estamos cientes e investigando um aumento de erros no SDK do iOS, o que está causando o travamento de alguns aplicativos", disse a empresa.

O Nubank disse que o problema já está resolvido. "O Nubank lamenta qualquer inconveniente e garantimos que nenhum cliente será prejudicado. Pedimos aos clientes que tentem acessar o app novamente ao longo do dia. Se precisarem de suporte, estamos à disposição pelos canais de atendimento", diz a empresa.

No Twitter, usuários dos outros aplicativos também já informam que a situação foi normalizada. A reportagem entrou em contato com as demais empresas envolvidas mas, por enquanto, não teve retorno.