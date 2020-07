Trump quer banir TikTok dos EUA; aplicativo é acusado de espionagem chinesa

Unsplash/Kon Karampelas TikTok pode ser banido dos EUA





O governo dos Estados Unidos estuda banir o aplicativo TikTok do país. Em entrevista à jornalista Greta Van Susteren, o presidente Donald Trump disse que "é algo que estamos vendo". A declaração vem em meio a um período de tensão entre EUA e China.





De acordo com o presidente, o banimento do TikTok é uma dentre muitas opções que estão sendo estudadas para agir contra a China . "É um grande negócio. Veja, o que aconteceu com a China com este vírus, o que fizeram com este país e o mundo inteiro é vergonhoso", disse Trump.

Antes de Trump, o secretário de Estados dos EUA , Mike Pompeo, já havia dito, na última segunda-feira (6), que o país estuda banir o TikTok. De acordo com ele, o governo chinês teria fácil acesso aos dados de todos os usuários que utilizam o aplicativo .

O TikTok , apesar de pertencer à empresa chinesa ByteDance, tenta frequentemente se defender dos vínculos com a China. "O TikTok é chefiado por um diretor-executivo americano, com centenas de funcionários e diretores (...) aqui nos Estados Unidos", disse um porta-voz da empresa à Bloomberg. "Nunca fornecemos dados de usuários ao governo chinês e não o faríamos se nos pedissem".