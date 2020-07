Internet lembra caso Mariana Ferrer e cobra respostas

Na noite de quinta-feira (9), as mulheres no Twitter se organizaram em um multirão para lembrar o caso Mariana Ferrer e cobrar respostas sobre o que aconteceu. Em 2018, Mariana, que tinha 21 anos na época, denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro no Café de La Music, de Florianópolis (SC), por André de Camargo Aranha, quando trabalhava no local.

Reprodução/Instagram Mariana Ferrer relatou ter sido vítima de estupro em 2018

No Instagram, Mariana fez uma publicação atualizando sobre o caso. De acordo com ela, o processo está em fase final e Aranha segue indiciado por estupro de vulnerável. Ela também fala que é importante que seu caso continue sendo divulgado e pede a ajuda de outras mulheres para isso.

Segundo Mariana, deve-se cobrar justiça para que Aranha não saia ileso na situação. "É dando visibilidade para casos como o meu que a mudanc?a ocorre. Eles esta?o acostumados com o sigilo, em silenciar suas vi?timas e nunca serem punidos. Na?o mais…", escreve.

Em seguida, com centenas de mulheres divulgando e pedindo justiça para que o caso não seja esquecido, Mariana foi para os assuntos mais comentados no Twitter.

minha roupa não justifica nada. justiça por mari ferrer e para toda sobrevivente que teve força assim como eu, de buscar seus direitos na justiça. lute até o fim. pic.twitter.com/3wFucfxNsL — Mariana Ferrer (@marianaferrerw) July 10, 2020

mariana foi estuprada e dopada no seu local de trabalho, arrancaram os sonhos, virgindade, alegria dessa e de muitas outras mulheres do mundo. vamos dar VOZ a esse caso, QUE A JUSTIÇA SEJA FEITA! JUSTIÇA POR MARI FERRER @marianaferrerw estamos todos com você!! pic.twitter.com/j8mruLdVzt — akira JUSTIÇA POR MARI FERRER. (@bvnditcr) July 10, 2020

- Ela foi dopada e estuprada.

- Ela só tinha 21 anos de idade.

- Ela era virgem.

- Ela só tava trabalhando.

- Ela foi traída pelas "amigas"

- Ela está lutando por justiça até hj.

- Ela precisou tomar um coquetel de remédios pra evitar dst.

Ela merece justiça.

Ela é Mari Ferrer! pic.twitter.com/6gmC7fyUKi — carolzinha (@mydestiel) July 10, 2020

enquanto ñ houver justiça pela Mari Ferrer eu não descanso,ela ñ foi a única agredida.Milhares de mulheres,q sentiram seus direitos roubados,e se sentem desprotegidas a cada novo caso de estupro tmbm foram.

Não podemos nos calar,devemos grita ainda + alto

JUSTIÇA POR MARI FERRER pic.twitter.com/l8RLWd65td — sonhando com um comeback dia 23 (@Luzpirexx) July 10, 2020

ABRAM OS OLHOS PARA ISSO! QUEREMOS JUSTIÇA POR MARI FERRER!! @marianaferrerw foi dopada, violentada e abandonada pelos amigos no CAFE DE LA MUSIQUE! Sabemos o que ocorreu, onde ocorreu, quem sofreu e quem fez! Então FALEM SOBRE ISSO! É desumano o que aconteceu — rafa (@rafahlali) July 10, 2020