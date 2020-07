Horta vertical: como montar e inspirações para ter uma em casa

A horta vertical costuma ser uma boa opção para quem tem pouco espaço, mas quer cultivar temperos e levar um pouco de verde para a casa. Se esse é o seu caso, o primeiro passo é entender quais são as as possibilidades para montá-la.

Reprodução/ Pinterest/ Juliana Lopez/ Bruna Vieira A horta vertical é uma saída para quem tem pouco espaço, mas quer cultivar temperos em casa

"É importante que a pessoa observe se há incidência de luz solar, pelo menos 4 horas por dia. Pode ser numa sacada ou perto de um local que tenha entrada do sol", fala Amanda Inoue, da Isla Sementes.

Depois, entender como vai montar a horta vertical. As possibilidades são muitas: vasos na parede, painéis, garrafas pet… É possível comprar uma estrutura pronta ou montar de acordo com a sua criatividade e materiais disponíveis -- abaixo vamos te dar algumas inspirações.

Como montar uma horta vertical

Amanda explica que como os vasos vão ficar na parede, um sobre o outro, isso acaba limitando o que será plantado. Dependendo da altura, pode ser que o vaso não sustente, como é caso de pimentão ou tomate. "O que mais se utilizam são temperos e folhosas que são mais baixas, como alface, rúcula, salsinha, manjericão, que são interessante ter frescos para cozinhar", orienta. Segundo ela, morangos também são uma boa opção.

"É importante fazer no vaso uma camada que seja um dreno para a água, nos gardens vendem, podem ser pedras, argilas, etc. Depois camada de feltro ou manta de drenagem para que o substrato na sequência não desça e suja o vaso/parede. Esse substrato pode ser encontrado pronto ou se não, tem a opção de fazer o preparo, misturando a terra vegetal e um composto. O ideal é usar a proporção 2 para 1: dois terços de terra vegetal para um de substrato", ensina. Depois disso, é só escolher e plantar as mudas.

É importante observar se os vasos não vão ficar muito aglomerados. "Faça o plantio das mudas e se possível colocar uma cobertura como palhada, para que ao irrigar, você mantenha a umidade do substrato", diz. Ela ainda comenta que não há uma regra sobre a frequência e quantidade da regra. "É importante observar se o substrato está úmido, mas não encharcar. Coloque a mão para ver se está úmida ou não e vá regando de acordo com sua umidade", orienta.

Ainda em relação ao cuidado, Amanda orienta usar adubo uma vez por semana.

Horta vertical: inspirações

Como falado anteriormente, existem diferentes formas de fazer uma horta vertical. É possível fazer com garrafa pet, cano de pvc, latas ou vasos. Tudo vai depender do espaço, material e criatividade. Veja algumas inspirações.

Pallet

Reprodução/ Pinterest/ Tati Ferreira/ Jean Ness Vasos em pallets são uma das formas mais comuns de horta vertical

Suspensa



Reprodução/ Pinterest/ Better Homes and Gardens/ Le Journal de La Maison Não tem uma parede disponível? Você pode fazer uma horta com alguns vasos suspensos

Garrafa pet



Reprodução/ Pinterest/ Vaine Patrocinio/ Top Buzz Uma forma barata de fazer uma horta vertical é usando garrafa pet