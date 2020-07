Dudu Camargo é procurado pela polícia dentro da cede do SBT

Na última quinta-feira (9), policiais da DHPP estiveram na sede do SBT, em Osasco, à procura de Dudu Camargo. Segundo fontes da coluna, os policiais foram levar uma intimação para Dudu depor na polícia sobre o desaparecimento de um casal de fãs do apresentador.

DivulgaçãoDudu Camargo/SBT Dudu Camargo





Os dois são adolescentes e ficaram sumidos por um tempo. Agora, eles reapareceram e a polícia quer saber se Dudu Camargo está envolvido no sumiço dos dois, pois eles conversavam com o apresentador pela internet.

Procurada, a assessoria de imprensa do SBT confirma a ida dos policiais à emissora, mas desconhece a acusação. Fontes da coluna de dentro do canal revelaram que o SBT chegou a colocar o departamento jurídico da emissora à disposição do apresentador, mas ele não aceitou porque "está tranquilo em relação ao caso".