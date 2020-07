Como não errar ao fazer as sobrancelhas em casa

Atire a primeira pedra quem nunca resolveu fazer as sobrancelhas em casa e tirou um pelo fora do lugar e ficou com uma falha ou cortou a mais os fios. Erros acontecem, mas dá para evitar boa parte deles seguindo alguns passos simples.

A primeira coisa é: vá com calma. A micropigmentadora e design de sobrancelhas há mais de 15 anos, Deise Dama dá a dica de tirar os pelinhos que estão longe das sobrancelhas, os que estão mais próximo das pálpebras e da testa. "Isso já vai criar uma luminosidade do olhar e reduzir o incômodo", explica. E ao mirar nesses pelinhos, há menos chances de erros do que se decidir mexer na sobrancelha em si e em seu formato.

Se quiser cortar os fios, também é melhor cuidado redobrado. Nada de pentear os fios pra cima, por exemplo. "É sempre importante aparar apenas as pontinhas daqueles pelinhos que sobram quando se penteia as sobrancelhas no sentido do crescimento dos fios", orienta Deise.





Como tirar as sobrancelhas?



Os passos citados garantem uma limpeza da sobrancelha. Se quiser ir além e realmente mexer na sobrancelha, a tricologista Kate Koetz tem um passo a passo:

1. Lave o rosto e higienize a pinça que você irá utilizar.

2. Logo em seguida, desenhe o formato da sobrancelha usando um lápis. Você irá medir o ponto inicial que fica próximo do nariz e o ponto final, que é o final da sobrancelha.

"Risque os pontos que você mediu fazendo o formado da sobrancelha, onde estiver as linhas do lápis, será onde você deve retirar o pelos", explica a tricologista.

3. Segure a pinça do jeito certo. "Pegue como se fosse uma caneta, nesta posição facilita a visualização dos pelos", diz Kate.

Se ainda assim ficou uma falha ou a sobrancelha acabou fina demais, nada de desperou ou de tentar arrumar o erro. Tenha paciência pois, como ressalta Deise Dama, os pelos voltam a crescer. Você pode apostar em óleos e alguns produtos que ajudam a ter sobrancelhas cheias novamente.

Como acertar o tom da sobrancelha?

Assim como os cabelos, os fios da sobrancelhas também pode ser tonalizados. A CEO do Sóbrancelhas, Luiza Costa, diz que se você quiser mudar a cor, existem tintas específicas para essa região.

"Nunca passe a tinta do cabelo nos fios do rosto, essa região é muito mais sensível e a tintura mais forte pode agredir os fios e a pele, causando a queda e a sensibilidade do local", acrescenta Luiza.

Mais uma vez, vá com calma. "Nunca radicalize e pinte a sobrancelhas de um tom muito diferente do seu. Isso deixa o aspecto muito artificial", alerta a profissional. A indicação é buscar uma cor dois tons mais escura que os cabelos para ter um equilíbrio.

E na dúvida, se não puder procurar um profissional para pintar as sobrancelhas, use maquiagem. "Basta preencher os fios com maquiagem própria para a região, sempre pensando em harmonizar as tonalidades", fala Luiza.