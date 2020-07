Governo de Rondônia apresenta aos prefeitos mudança de critérios para aprimorar estratégias do Plano Todos por Rondônia

.

A mudança na matriz de classificação que irá refletir diretamente em uma nova forma de cálculo seguindo critérios técnicos para aprimorar o enquadramento dos municípios nas fases do Plano Todos por Rondônia, no combate ao coronavírus, foi apresentada na noite de quinta-feira, 9, pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, durante reunião por videoconferência com prefeitos de municípios do Estado que aprovaram por unanimidade a alteração nos critérios de avaliação que passa de casos confirmados para casos ativos na metodologia de categorização elaborada para definir as medidas e ações de enfrentamento ao coronavírus.

Todas as medidas estão sendo rigorosamente analisadas pelo Comitê Interinstitucional de Prevenção, Verificação e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, coordenado pelo governo do Estado. O Comitê tem mantido constantes reuniões por videoconferência buscando melhor alternativa que possa ser implantada a cada ciclo de fases visando o aprimoramento das estratégias com critérios técnicos e embasamento científico.

O governador iniciou a reunião fazendo um breve apanhado da situação da Saúde e os avanços que já foram conquistados falando das atenções para a construção do Hospital de Emergência e Urgência. Além de ações que estão em andamento no combate ao coronavírus. Marcos Rocha também enalteceu a questão dos municípios estarem garantindo o kit medicamento para as pessoas que são detectadas com a Covid-19.

O componente da matriz está sendo apresentado nas recentes reuniões por videoconferência realizadas com a participação de parlamentares, organismos de fiscalização, prefeituras, empresários de vários setores da economia rondoniense e contando com a presença do governador Marcos Rocha que tem definido como prioridade os trabalhos técnicos com critérios que buscam equalizar a economia do Estado e vidas.

O indicador apresentado durante a reunião traz a proporcionalidade entre a ocupação de leitos de UTI´s e o número de casos ativos, ou seja, quanto mais casos ativos, maior a taxa de ocupação em leitos e quanto menos casos, menor a taxa, controlando esses indicadores, pode-se evitar o colapso do sistema de saúde.

Os prefeitos ouviram atentamente as explanações do secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando, na expectativa de como ficaria a nova classificação que será apresentada no final do ciclo. A presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM) e prefeita de São Francisco do Guaporé,Gislaine Clemente (Lebrinha), lembrou que o novo aprimoramento analisado pelo governo do Estado vem ao encontro da solicitação da Associação Rondoniense de Municípios (AROM) e traz uma transparência efetiva das ações de enfrentamento à Covid-19 com novos critérios para enquadramento dos municípios. A prefeita ainda destacou o fato de Rondônia liderar o ranking de testes realizados para o diagnóstico de Covid-19.

”O nosso agradecimento ao governador Marcos Rocha que tem dialogado muito com a gente esses dias, é importante esse diálogo, obrigada por ter dado espaço a AROM de fazer parte do Comitê. Estamos há uma semana dialogando todos os dias, agradeço também a toda equipe. Cada município tem o seu papel e a gente precisa estar trabalhando em conjunto, e isso o que o senhor tem feito. Parabenizo pela notícia que saiu em nível nacional de que Rondônia é o estado que mais testa a população proporcionalmente. Os pleitos da AROM estão contemplados nessas planilhas apresentadas, e nós prefeitos temos que intensificar o nosso dever de casa, a questão dos protocolos.Temos que reforçar a prevenção, a Atenção Básica”

O governador Marcos Rocha fez um comentário sobre a afirmação da presidente da AROM e prefeita de São Francisco destacando ser possível controlar o avanço da covid-19, evitar o colapso do sistema de saúde e continuar as atividades comerciais nas regiões que apresentam uma incidência controlada dos casos. ”Estamos seguindo critérios técnicos para poder vencer não só a questão da Covid-19, mas os demais problemas que assolam o estado de Rondônia, assim como cada um dos municípios. O estado de Rondônia que foi tão criticado no passado é o que mais testa no Brasil, nós conseguimos criar leitos de UTI enquanto muitos estados não conseguiram fazer, é o primeiro colocado em transparência, e isso trabalhando bastante, não sou eu sozinho, mais uma equipe que trabalha ao lado e também os prefeitos que vão conduzindo a população da melhor forma”.

O prefeito de Pimenta Bueno, Aurismar Araújo, representando a Zona da Mata avaliou de forma positiva a mudança proposta pelo governo. ”Agradeço ao governador pelo equilíbrio, pela sensatez, é momento que o senhor está mostrando o seu poder de comando, e de tomar decisões ouvindo a nós, prefeitos. Isso é o que nos faz ficarmos otimista mesmo passando por esse momento difícil”, considera.

Todos os prefeitos que participaram da videoconferência foram unânimes ao destacar a atenção dada pelo governador aos municípios nessa fase difícil que tem afetado as área de saúde e econômica. A exemplo do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, que argumentou que o momento é de união e agradeceu pela forma que o Estado tem tratado a questão do enfrentamento ao coronavírus e lembrou que a região de Vilhena foi atendida em todas as demandas solicitadas.

O governador Marcos Rocha deixou claro que tudo está sendo trabalhado com critérios técnicos e deixou claro que a palavra como foco é a responsabilidade com a vida de casa um. O chefe do Executivo Estadual lembrou que Rondônia é o que mais testa no Brasil e segue entre os primeiros colocados em transparência. "É importante dizer que estamos analisando todos os critérios de mudanças implementados. O setor produtivo também foi muito importante nesse momento. Nós vamos vencer essa crise. Essa fórmula de cálculo que foi apresentada é uma fórmula que consegue atender cada uma das prefeituras e a vontade que tenho de não deixar nada fechar, mas nós precisamos seguir critérios técnicos.Temos trabalhado firmes com vontade de vencer as dificuldades geradas por essa doença", enfatizou o governador Marcos Rocha.

SETOR EMPRESARIAL

Tão logo encerrou a videoconferência com prefeitos de municípios do Estado, o governador partiu para outra reunião por videoconferência, por volta de 23 horas, com setor empresarial para também falar da mudança que será apresentada e entrará em vigor a partir da próxima semana. As definições foram destacadas pelo Grupo Pensar Rondônia.

O governador em ambas as videoconferências deixou claro que o governo está agindo com critérios técnicos, com sabedoria e buscando a União. Os cálculos apresentados foram trabalhados, inclusive junto com o Ministério Público. "Trabalhamos respeitando os Poderes, respeitando o setor produtivo e tendo uma palavra como foco: responsabilidade com a vida de cada um da população, essa tem que ser a mola mestra das nossas atuações”, avalia o governador.

Durante a videoconferência, foi também apresentada a alteração do indicador relativo à velocidade do contágio, que deixa de ser o número de casos confirmados por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias e passa a ser a relação entre número de casos ativos dos últimos 7 dias e o número de casos ativos dos 7 dias anteriores a eles. Essa mudança permite refletir melhor o avanço da doença em cada município e adotar medidas restritivas somente onde elas são de fato necessárias.

Um novo decreto deve ser publicado nesta sexta-feira, 10, já apresentando a alteração dessa variável da matriz de categorização com os ajustes apresentados durante as videoconferências. Também está sendo esperada para a próxima semana uma nova Portaria já com o novo critério debatidos e aceitos pelo setor empresarial.

Vale destacar que as mudanças preservam o objetivo inicial da estratégia priorizada pelo governador Marcos Rocha que é evitar o colapso do sistema de saúde, sem impor restrições desnecessárias à atividade comercial. Em todas as reuniões, o governador tem sempre afirmado que nunca admitiu o lockdown e sempre tem aberto diálogo para tratar do assunto e do combate ao coronavírus.

