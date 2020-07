Atriz compartilha vídeo após ter máscara presa a sua orelha  ao fazer piercing

TikTok/Reprodução No vídeo, Sissy aparece chorando e soluçando de dor

Sissy Sheridan, uma atriz americana de 16 anos, que também é bastante ativa no TikTok, compartilhou em seu perfil um vídeo chorando inconsolável. O motivo? A garota foi colocar um piercing na orelha e a profissional perfurou a máscara junto.

No vídeo, a menina lamento, aos soluços: "Dói tanto! Eu te odeio, Claire’s! [famosa loja de joias e acessórios dos Estados Unidos, onde a menina foi fazer o piercing]".

Segundo a entrevista que a atriz deu ao Buzzfeed, ela só percebeu o que havia acontecido quando já estava no carro com a mãe e não conseguiu tirar a máscara, até que decidiu pedir ajuda da mãe. " Ela estava tentando tirar. Até que eu fiquei tipo ‘meu deus, ela perfurou a máscara junto com a minha orelha?’" , contou Sissy.



Após chegarem em casa, a mãe de Sissy, Leisa, ajudou a garota cortando a máscara e deixando apenas o pedaço do elástico que ficou preso.

"A orelha dela está obviamente muito inchada e dolorida... Eu não quero tirar o brinco enquanto o algodão ainda estiver lá ", disse a mãe, que alega que a loja estão relutando para reembolsar o serviço.



Sandy, a gerente da loja onde Sissy foi atendida, confirmou ao Buzzfeed que o reembolso só será feito quando a joia for devolvida. Segundo ela, eles não reutilizam brinco, então eles precisam desmontar as jóias usadas para poderem reembolsar os clientes.