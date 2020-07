O charme e a versatilidade dos tricots nos looks de inverno

Esqueça a máxima de que eles são peças datadas e somente para os nossos avós. Os tricots ressurgem repaginados, em versões modernas e autênticas, trazendo conforo, estilo e personalidade nos dias de quarentena do inverno 2020.

Tramados por agulhas e fios de lã naturais ou sintéticos, a malha de textura macia e aconchegante póde ser encontrada em diversas versões: blusas, casacos, cachecóis, luvas e gorros perfeitos para se proteger do frio com muito estilo.

Apesar de fazer parte do estilo casual, com alguns truques de stylists é possível inserir os tricots em produções de outros estilos. Selecionamos os 3 modelos mais disputados e todas as dicas de como usá-las, confira já!

Suéter

fazendo história antes mesmo da década de 20, o suéter foi inicialmente criado para o guarda masculinos e com o passar dos anos foi adaptado para o closet feminino. A peça fechada geralmente conta com desenhos e estampas, e desta vez podemos ver diversos outros elementos de design, como mangas bufantes, babados e comprimento inusitados.

Aposte no color blocking: a blusa magenta com a calça de alfaiataria verde incorpora um ar fashionista e divertido. Finalize a produção com acessórios, mix de colares e brincos dourados.

Cardigan

Com forte nuance vintage, os cardigans elaboram composições femininas e delicadas - porém em versões mais curtas. A peça já é item must have entre as it girls, e compoes uma infinidade de estilos.

São inúmeras as propostas que podem ser criadas com essa versão: abotoando apenas os primeiros botões com calças de couro para um clima sexy ou produções mais românticas para o dia - a - dia, com o cardigan rosa candy, calça branca e sandália e bolsa de palha.

Gola alta

A famosa gola alta - ou gola rolê - está presente entre 9 de 10 looks fashionistas, seja em produções mais básicas até as mais elaboradas com muitos acessórios. O item do universo básico é minimalista, versátil e peça chave no guarda roupa, principalmente para os dias sem inspiração.

Para uma look mais ousado aposte na blusa de tricot gola alta com um pequeno recorte na lateral, e combine com botas de couro over the knee. Poder e atitude serão ser o seu sobrenome!

Os tricots são peças atemporais no guarda roupa feminino, nunca saem de moda e ressurgem com força total. O investimento é certeiro! Gostou da matéria? deixe nos comentários a sua peça favorita.