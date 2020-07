Danilo Gentili revela que Bolsonaro pediu sua demissão e tentou censurar SBT

Reprodução/SBT Jair Bolsonaro e Danilo Gentili, apresentador do SBT, em entrevista no programa "The Noite"

O apresentador e humorista Danilo Gentili, ex-apoiador de Jair Bolsonaro , respondeu uma ex-seguidora, bolsonarista, que o criticou e anunciou que deixaria de segui-lo por uma piada feita com a possibilidade de o presidente estar com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o que foi confirmado um dia depois . Gentili retrucou e atacou Bolsonaro, que teria pedido sua demissão e tentado censurar o SBT, emissora em que o humorista apresenta o programa "The Noite".



Passem os recadinhos pros grupinhos de vocês - podem continuar fazendo isso, não vou parar. pic.twitter.com/Uiba4Ll5bn — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 8, 2020

No início da semana, Gentili postou em seu Twitter que "Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento" e uma seguidora se incomodou, tratando o apresentador como 'ingrato', já que Bolsonaro teria o defendido. Gentili, porém, se incomodou e resolveu tirar satisfação, atacando o presidente, sua família, seus apoiadores e citando caso em que ele teria "pedido a cabeça" do humorista no SBT, isto é, cobrado a demissão do ex-apoiador após críticas e o novo posicionamento de arrependido.

Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

" Olha, Danilo, parei de seguir você nesse momento! Você foi defendido pelo cara e agora desejou que esse mesmo cara morresse! Nem para nosso pior inimigo desejamos o mal. Lamentável! Viva bem! Vida longa !", disse a ex-seguidora bolsonarista do apresentador do SBT .

Gentili negou que tenha sido defendido e retrucou com um 'textão' atacando Bolsonaro e a ex-seguidora: "1) Fui defendido por ele uma ova! Saiba você que tomei processo por defendê-lo e esse 'fdp' foi lá pedir minha cabeça e censura no meu emprego quando critiquei o Fundão Eleitoral (e seu filho usa rede de difamação contra mim)". Ele é um mentiroso. Mentiu muitas coisas e q [que] defende a liberdade de expressão foi outra mentira. Esse psico não me engana mais. 2) Eu sei bem o que vocês fazem: mandam o pessoal do grupo do whats "direita caraio" ou "bolso chupadores" virem aqui deixar esses comentários achando que vou pensar "poxa, o povo não gosta qdo [quando] eu fico zuando esse merda, vou parar então". Faz um favor? Volta lá no grupo de imbecil que vc [você] faz parte e avisa todo mundo que qto [quanto] mais vcs vierem aqui chorar mais eu vou zuar esse filho da p*** e toda a família de vagabundo dele. Falou, pelega".

A resposta à sua ex-seguidora que se incomodou com a piada com o teste positivo para Covid-19 foi feita no Instagram, e Gentili usou o Twitter para postá-la para todos verem. "Passem os recadinhos pros grupinhos de vocês - podem continuar fazendo isso, não vou parar", publicou o apresentador.

Gentili também respondeu a outras críticas de bolsonaristas, dizendo que "A última coisa que quero é ser seguido por retardado mental que venera político safado" e reiterando que Bolsonaro, a quem apoiava, mentiu na campanha eleitoral: "Ele foi eleito prometendo muitas coisas e depois de eleito fez tudo ao contrário. Um safado mentiroso portanto", defendeu o humorista, declaradamente arrependido do apoio que dera ao hoje presidente.