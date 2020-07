Mulher gasta mais de R$ 160 mil para recriar looks usados pela família real

Danielle Magness-Wellmann, 41, de Hanks, Minnesota, é uma apaixonada pela Família Real britânica. Desde 2011, quando Kate Middleton ficou noiva do Príncipe William, ela investe US$1.000 (cerca de R$ 5.33) do seu salário anual como médica em replicar as roupas usadas pela mulheres da realeza.

Instagram/Reprodução Danielle se tornou obcecada por Kate Middleton após ela se casar com o Príncipe Harry e decidiu copiar o estilo da duquesa

Kate, Meghan Markle e até pela Rainha Letizia, da Espanha, são inspirações para a americana. Ela estima que esse hobby já a fez gastar US$30.000 (mais de R$ 160.000)

Sempre acompanhando os compromissos da família real, a médica compra até 15 itens "acessíveis" por mês e tem um costureiro sempre a postos para fazer réplicas a preços muito mais acessíveis.

"Não tem como eu usar um vestido de gala Gievenchy, mas algumas das roupas que Kate usa são da Reiss, Hobbs e até da Zara, às vezes eu invisto mais em algumas peças pois sei que vão durar bastante e eu usarei com frequência", diz Danielle ao jornal britânico "Daily Mail".

A admiradora assídua da Família Real compartilhou como faz para se manter tão antenada sobre as peças de roupas utilizadas por Kate e Meghan. "Eu me mantenho atualizada sobre os guarda-roupas acompanhando o calendário real e o Twitter -- em minutos, alguém online é capaz de reconhecer de onde são as roupas e me apontar a direção certa para que eu possa comprar", explicou.





A frequência das comprar de Danielle depende da agenda da família e em que parte do mundo elas estão. Na viagem para o Paquistão que Kate Middleton fez em 2019, por exemplo, a fã não pôde replicar nenhum look por conta das diferenças de fuso horário, mas nada que acabe com sua paixão.

Segundo Danielle, as roupas inspiradas na realeza sempre recebem mais elogios, apesar de assumir que nem sempre as pessoas entendem de onde vem suas inspirações. "Algumas pessoas me perguntam 'quem são elas?', mas outras pessoas acham muito legal quando eu explico", diz a entusiasta.