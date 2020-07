Como ter os cachos de Juliana Paes? Profissionais dão dicas

Juliana Paes tem aproveitado os últimos meses para exaltar os cachos. Em algumas entrevistas e publicações no Instagram, a atriz conta que essa é a primeira vez que consegue deixar o cabelo natural por tanto tempo, já que não está em nenhuma novela. Os cachos definidos e volumosos chamam a atenção a cada nova foto postada por ela. Para descobrir os segredos desses cachos, o Delas conversou com alguns profissionais.

Reprodução/Instagram Há alguns meses, Juliana Paes tem deixado o cabelo natural

Para quem quer os cachos da Juliana Paes, o instrutor do curso de cabeleireiro do Instituto Embelleze Lucas Antunes fala que o primeiro passo é conhecer bem os fios. "Primeiro deve entender qual curvatura dos cabelos para usar o método mais adequado de finalização", explica. Produtos adequados para o seu tipo de fio também são fundamentais -- que vão desde o shampoo até o finalizador.

Lucas diz que é importante evitar produtos pesados, pois cabelos crespos e cacheados devem ser leves. "Cremes, xampus de limpeza profunda e finalizadores de formulação não adequada ao tipo de fio podem pesar tirando o aspecto volumoso que deseja". Ele completa: "Caprichar no cronograma de tratamento também é essencial para manter o aspecto como o da Juliana Paes".

Como finalizar

Para conseguir cachos bem definidos e volumosos como os de Juliana Paes, Nathália Mazzari, da Clínica dos Cachos, orienta não utilizar a toalha de banho para tirar o excesso de água dos fios. "Dê preferência para tecidos de algodão e faça a finalização com os cabelos molhados", orienta.

Ela recomenda fazer fitagem e utilizar o finalizador de sua preferência, além de usar gel, mousse ou gel e creme para aumentar a durabilidade.

Já Lucas, comenta que secar com secador com difusor ajuda a dar um "up" nos cachos. Além disso, ele recomenda o pente garfo para dar volume aos fios.

Corte também influencia

Os profissionais também falam que o corte faz toda a diferença para conseguir os cachos da atriz. "Perceba que o cabelo da Juliana Paes está com repicado bem distribuído e respeitando o fator encolhimento", comenta Nathália. "Corte repicado ou em camadas são ótimas opções para quem busca os cachos volumosos", completa Lucas.