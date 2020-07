Elon Musk afirma que Tesla terá carros completamente autônomos em 2020

Reprodução Posteriormente, a Tesla afirmou que conseguiria carros autônomos em outros períodos





O CEO da Tesla , Elon Musk, afirmou durante a abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC), em Shanghai, na China, que sua empresa está "muito próxima" da tecnologia necessária para produzir carros completamente autônomos, o que é conhecido na indústria como "autonomia nível 5".





"Estou extremamente confiante que o nível 5, essencialmente autonomia completa, irá acontecer, e muito rapidamente", disse o executivo durante uma participação via videoconferência na abertura do evento. "Tenho confiança de que completaremos os recursos básicos para autonomia nível 5 ainda neste ano", afirmou.

A tecnologia de direção autônoma é classificada em níveis, de acordo com as capacidades do veículo. Um Tesla com Autopilot, um dos sistemas mais sofisticados atualmente disponíveis, é classificado como nível 2 ou "Hands-Off". Ou seja, o motorista pode tirar as mãos do volante, mas deve estar preparado para retomar o controle a qualquer momento.





Um táxi autônomo, como os da Waymo, é nível 4 ou "Mind-Off". O veículo pode se conduzir sozinho, mesmo que o motorista não esteja prestando nenhuma atenção ao trajeto ou dormindo.

Um veículo nível 5 ou "Full Self Driving" (FSD, Completamente Autônomo) dispensaria completamente a presença do motorista em qualquer situação no trânsito.

Não é a primeira vez que a Musk promete que a direção completamente autônoma chegará aos veículos da Tesla "em breve".

O executivo passou boa parte de 2019 prometendo que sua empresa iria iniciar um serviço de táxis robotizados, completamente autônomos, já em 2020, data que foi recentemente modificada para "2021, em alguns mercados".

De fato, a Tesla já vende carros com um pacote de hardware necessário para FSD, embora o software não esteja disponível. Em abril deste ano a empresa anunciou a intenção de oferecer o recurso como um serviço por assinatura, reduzindo o custo para adoção da tecnologia.

"Em nossa visão, comprar o FSD é um investimento no futuro, e estamos confiantes que é um investimento que se paga para o consumidor", disse Elon Musk . "Acho que o FSD é uma opção que as pessoas não se arrependerão em ter".