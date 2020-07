Quais cuidados tomar ao voltar a frequentar o salão de beleza?

Nesta semana foi permitida a reabertura dos salões de beleza na capital e região metropolitana de São Paulo . Os locais devem seguir medidas como disponibilizar álcool em gel para os clientes, higienizar utensílios, toalhas e roupões, além de atendimento em horário reduzido, com todos os funcionários utilizando máscaras.

Ainda assim, cabe aos clientes tomarem também alguns cuidados para diminuir o risco de contaminação. O uso de máscaras, por exemplo, é obrigatório para todos, profissionais e clientes - o descumprimento, de acordo com o protocolo do governo, prevê multa. André Ribas, médico epidemiologista da faculdade São Leopoldo Mandic, ainda acrescenta que luvas, óculos e protetores de pé podem ser usados como uma proteção a mais para quem precisa frequentar o lugar.

Além disso, escolha bem o local que irá cortar o cabelo ou fazer as unhas. "A questão é ter confiança naquela equipe, nos cuidados de higiene que estão sendo feitos. Isso vai desde o uso de materiais de proteção, como máscaras e luvas, até a higienização de todas as superfícies", afirma o médico.

Vale lembrar que os salões estão funcionando apenas com horário marcado. A recomendação é que o cliente não leve acompanhante nem animais de estimação.

Preciso levar equipamentos de casa?



Pexels Utensílios como alicates, escovas e tesouras devem ser higienizados a cada cliente

Segundo André, os clientes devem usar seus próprios esmaltes, mas não é necessário levar um kit completo para o salão. Quando se trata dos utensílios, os do salão podem ser usados, mas precisam ser esterilizados. Para alicates de unha, por exemplo, o procedimento já era obrigatório desde antes da pandemia para evitar a contaminação por outras doenças.

O médico diz ainda que escovas, tesouras e outros objetos devem ser higienizados com álcool ou lavados com água e sabão entre clientes.

E ao voltar para casa?

"Chegando em casa, é importante tomar banho. O cabelo que foi tocado, mesmo que recém-feito, deve ser higienizado", afirma André.

O momento ainda é de cuidado. "Não é porque é autorizado ir aos salões de beleza que ali é seguro. É um lugar de maior risco, e é muito importante a gente ter essa consciência." No caso de pessoas do grupo de risco, como idosos, a recomendação ainda é evitar qualquer tipo de contato com pessoas fora de seu convívio diário.