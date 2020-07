Ouvidores e interlocutores do governo de Rondônia recebem capacitação da Controladoria Geral da União

.

O governo de Rondônia, por meio da Ouvidoria Geral do Estado, em parceria com o Programa de Formação Continuada em Ouvidoria (Profoco), ofereceu treinamento aberto em plataforma streaming para ouvidores e colaboradores de ouvidorias, como interlocutores. A iniciativa é da Controladoria Geral da União (CGU), através da Ouvidoria Geral da União (OGU).

Essa foi mais uma importante capacitação voltada ao aprimoramento dos agentes de ouvidoria, para melhor atender o cidadão, com vista ao tratamento adequado das manifestações. A capacitação aconteceu nos dias 6 e 8 de julho de forma online e teve como tema "Práticas em ouvidoria: descomplicando o tratamento de denúncias”, ministrada pelo ouvidor geral da União, Valmir Gomes Dias, e pelo coordenador geral substituto de atendimento ao cidadão, Valter de Sousa Matos.

A capacitação ainda terá continuidade nos dias 13 e 15 de julho, com os seguintes temas respectivamente: “Avanços na proteção ao denunciante no Brasil – Tratando denúncias na prática” e “Abordagens específicas no tratamento de denúncias”.

A Ouvidora Geral do Estado, Etelvina Rocha, enfatiza que a iniciativa da CGU, na busca de capacitar o maior número possível de ouvidores/interlocutores, é uma grande ação para estimular a construção de competências relacionadas ao recebimento e tratamento das diversas demandas pelas ouvidorias públicas, contribuindo para a qualificação dos servidores públicos que trabalham no combate à corrupção, bem como para aprimoramento da Administração Pública.

REUNIÃO DO SISOUV

A Ouvidoria Geral do Estado vem fortalecendo a parceria com a Ouvidoria Geral da União e, na tarde da última quinta-feira (2), participou da primeira reunião do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (SisOuv). A reunião foi através de videoconferência e teve como pauta os seguintes assuntos:

– Implementação do Conselho de Usuários de Serviços Públicos;

– Portaria CGU nº 1.181/2020: disciplina os critérios e procedimentos para a nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução do cargo ou função comissionada de titular da unidade setorial de ouvidoria, no âmbito do SisOuv.

A videoconferência foi presidida pelo Ouvidor Geral da União, Valmir Gomes Dias, e contou com a participação de ouvidores das Ouvidorias Públicas dos estados e da União.

Etelvina Rocha, Ouvidora Geral do Estado em sua fala diz que "a participação dos usuários de serviços públicos nos conselhos possibilita melhorias na qualidade do serviço público".

