Horóscopo do dia: previsões para 9 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A harmonia entre Lua e Urano promete uma manhã dinâmica e criativa, você fica mais disposto a fugir da rotina e a interagir com o mundo. Aproveite para atualizar informações, em clima de liberdade. Boas ideias podem surgir. A Lua segue em Peixes: todos ficam mais sensíveis, receptivos e inspirados. Mercúrio e Marte seguem em tensão, procure expressar-se mais amorosa. Assim fica muito mais fácil promover o entendimento. Bom período para alimentar a alma com música, poesia ou a arte que preferir.

TOURO

Pela manhã com a harmonia entre Lua e Urano os condicionamentos ficam mais baixos, você pode sentir a vida com mais liberdade. Vênus segue em Gêmeos indicando um período de mais comunicação e sociabilidade. A Lua caminha em Peixes, vale dar rédeas à fantasia e à imaginação. Sensibilidade, intuição e interiorização ganham destaque. Bom período para terapias, transformações, renovações e sensibilidade nas relações. Fica mais fácil cultivar empatia e solidariedade para compreender os sentimentos alheios.

GÊMEOS

Com Vênus em seu signo, você tem um bom período para cuidar da sua imagem, mostrar-se mais belo e sedutor. Esteja aberto e disposto para atualizar informações e fazer novos amigos. Evite discussões agressivas! Procure interessar-se por boas notícias, para que possa ficar mais inspirado. A Lua segue em Peixes e Mercúrio está retrógrado, pedindo cuidado com a desatenção. Evite acumular muitas tarefas, pois você fica mais aéreo e dispersivo. Ao mesmo tempo, fica mais fácil de se adaptar às situações e às pessoas.

CÂNCER

Manhã ideal para cultivar independência, ousadia e liberdade. A Lua ingressa em Peixes e se combina com Urano, indicando mais sensibilidade. Fica mais fácil se colocar no lugar do outro, compreender suas razões e sentimentos. Aproveite para alimentar seus sonhos, suas habilidades psíquicas e artísticas estão favorecidas. Fica mais fácil também se conectar com dimensões mais sutis da consciência. Vale praticar a visualização criativa: imaginar seus planos e projetos como se já estivessem acontecendo.

LEÃO

O Sol segue em Câncer e a Lua ingressa em Peixes: a intuição, a sensibilidade e a imaginação e a capacidade de sonhar ganham destaque. Aproveite para fazer um balanço do quanto avançou e alimentar novos planos. Este tem sido um período de muitos aprendizados, bom para transformações. Lembre-se de respirar fundo para relaxar a mente, buscar inspiração, praticar mantras e afirmações positivas. Em momentos de meditação e relaxamento pode ter novas ideias e compreensões.

VIRGEM

Cuidado com a agressividade, tudo se resolve com o diálogo amoroso. Vênus segue em Gêmeos, favorecendo conversas prazerosas e agradáveis. Você pode encontrar pessoas e conversar sobre diversos assuntos. Bom período para investir em atividades artísticas e aprender algo novo também. A Lua segue em Peixes, signo oposto, pedindo momentos de recolhimento e introspecção. Procure fazer algo que possa trazer inspiração, alimentar sua alma e seus sonhos. Vale fazer uma lista de coisas que deseja conquistar.

LIBRA

É tempo de investir em tudo o que promova inspiração. Procure refletir e se inteirar sobre as questões mais elevadas da vida. A humanidade enfrenta um período importante na história e a grande maioria das pessoas ainda não entendeu que vivemos um período de profundas transformações coletivas. A Lua segue em Peixes e o Sol se combina com Netuno, despertando a sensibilidade. Em meio a um período de intensos contatos sociais, procure também reservar tempo para ficar sozinho, sonhar e meditar.

ESCORPIÃO

Os desafios podem ser enfrentados com mais amor, compreensão, tolerância, empatia e diplomacia. A Lua segue em Peixes, fica mais fácil agir conectado com a intuição. Atividades artísticas e de cunho mais introspectivo também ficam favorecidas. Fica mais fácil se conectar com dimensões mais sutis da consciência. Ao cultivar sensibilidade e compaixão, mágoas ou desentendimentos são dissolvidos. Você pode esclarecer assuntos, mas esteja aberto para compreender as motivações dos outros também.

SAGITÁRIO

Que tal dar asas à imaginação e programar algo diferente e inusitado para fazer hoje? A energia é de inspiração e criatividade, que cresce com a harmonia entre Lua e Urano. A intuição fica afiada. Encantamento, arte, romantismo e sensibilidade são os ingredientes para trazer magia à vida. É importante também cultivar suas habilidades sociais.Procure ouvir mais o outro, deixar de lado posturas rígidas e dogmáticas. Vale cultivar mais compaixão e uma visão mais ampliada da vida.

CAPRICÓRNIO

Procure manter-se aberto e receptivo. Observe, contemple mais, deixe a vida fluir. A Lua segue em Peixes, sua intuição pode indicar o caminho certo a seguir. É tempo de elevar a consciência para além do mundo da matéria, com mais empatia, sensibilidade e compaixão. Mercúrio e Marte continuam em tensão, procure relaxar e evitar disputas. Você só tem a ganhar se souber respeitar o ponto de vista alheio e aceitar as pessoas como elas são, sem cobranças. Perde se alimentar rancores, der asas pessimismo, às críticas e à teimosia.

AQUÁRIO

Pela manhã, a Lua combina forças com Urano, aproveite para desembaraçar negócios e intercâmbios com improviso, espontaneidade criatividade e bom humor. Vale cultivar flexibilidade, espalhar mais leveza e desprendimento ao seu redor. Vale também soltar a imaginação. A Lua segue em Peixes, indicando que não e hora de forçar situações, mas de deixar a vida fluir, confiar, cultivar fé e inspiração. Evite a pressa! Ao respirar fundo e meditar, pode conectar-se com a intuição e obter importantes compreensões.

PEIXES

A Lua segue em seu signo, ativando a sensibilidade. Inspiração, empatia e compaixão devem predominar. Procure canalizar sua sensibilidade e criatividade em atividades artísticas. Uma imaginação rica pode ser grande aliada para uma vida mais agradável e produtiva. Sua intuição fica afiada, sua consciência se expande para compreender a vida através de panorama mais abrangente. Romance, arte, magia e encantamento ficam favorecidos. Estes são os ingredientes essenciais para tornar a vida mais colorida.