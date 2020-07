Péricles, Ludmilla, Maiara e Maraisa e mais: confira as lives do fim de semana

O mês de julho chegou, mas seguimos em quarentena. E pra continuar alegrando o isolamento social, as lives não param. No primeiro final de semana do mês (entre os dias 4 e 5 de julho), confira as lives que vão bombar e prometem agradar todos os gostos.

Divulgação/Instagram/Reprodução Péricles, Ludmilla e Maiara e Maraisa nas lives deste final de semana





Confira abaixo a programação completa:

Sábado (04)

Grupo Clareou , às 15h - Youtube

Leonardo, Bruno e Marrone, Os Parazim, Edson e Hudson - BBQ Mix em Casa , às 16h - Youtube

Dubdogz , às 16h - Youtube

Make U Sweat , às 17h - Youtube

Lexa , às 18h - Youtube

Ludmilla, Pocah, Ava Max, Jessy & Joy e outros artistas (Warner Pride) , às 18h - Youtube

Péricles , às 18h - Youtube

Xande de Pilares , às 18h - Youtube

Elza Soares com participação de Flávio Renegado (Em Casa com Sesc) , às 19h - Youtube

Avine Vinny , às 20h - Youtube

Pixote , às 20h - Youtube

Maiara e Maraisa , às 21h30 - Youtube

Domingo (05)