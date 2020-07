Horóscopo do dia: previsões para 4 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A Lua quase cheia segue em Capricórnio, favorecendo uma postura madura, responsável e comprometida. Muitas situações chegam ao clímax. Procure dosar expectativas com mais realismo e senso prático. A Lua se desentende com Marte e Mercúrio, mas combina forças com Urano: cuidado com mal entendidos, evite discussões desnecessárias. Atividades independentes e inovadoras são a solução para evitar tensões e embates. A Lua cheia chega na madrugada junto com um eclipse lunar: algo pode vir à tona para ser transformado.

TOURO

Todos podem ficar mais inquietos, as emoções transbordam com a Lua quase cheia em Capricórnio. Evite discussões, releve e procure ceder. É importante ampliar a visão e compreender as razões das pessoas à sua volta. Exercitar suas habilidades sociais para somar forças. Ainda bem que Vênus segue em Gêmeos para favorecer conversas agradáveis e prazerosas. Evite a velocidade e os ambientes cheios de pessoas, continue a se resguardar. Priorize a segurança mental, emocional e física.

GÊMEOS

A Lua segue no pragmático Capricórnio, se combina com Urano. A preferência vai para atividades inovadoras e independentes. A Lua cheia chega à noite, de madrugada, pedindo cuidado com embates de poder. Melhor evitar discussões e negociações complicadas, prinicpamente à tarde, quando a Lua se desentende com Mercúrio. Tudo o que possa promover paz, harmonia e tranquilidade é muito bem vindo. Vênus segue em seu signo e o ajuda a cultivar uma postura mais cordial e sociável.

CÂNCER

Invista na liberdade, sem cobranças o controle. É importante cuidar do seu equilíbrio emocional, a Lua cheia chega na próxima madrugada junto com um eclipse lunar: é um momento poderoso, que pede limpezas, curas e transformações. Você segue mais sensível, ao mesmo tempo mais determinado. Pode se dedicar à produtividade, às pesquisas e investigações para que possa abandonar situações que o tolhem e aprisionam. Bom período para olhar pra frente, identificar-se com novas soluções, novas rotas.

LEÃO

Fique atento para os arroubos do ego para evitar disputas, discussões e embates. A Lua está quase cheia. Fale menos e ouça mais, não é um bom período para assuntos delicados. O clima geral é de impaciência, intensidade emocional e transbordamento. Portanto, quanto mais puder relaxar, melhor. Invista na intimidade, na segurança, no fortalecimento de suas bases emocionais. Vale evitar também loucuras no sábado à noite. Você segue no final de um ciclo solar: quanto mais tranquilidade e recolhimento, melhor.

VIRGEM

A Lua segue em Capricórnio: não dê corda para críticas e discussões. Pratique afirmações positivas, procure encantar-se com as soluções criativas e alimentar seu espírito com leituras edificantes. Período de culminância em muitas situações, com a Lua cheia que chegará na próxima madrugada. Procure cultivar a compreensão, a solidariedade e a aceitação, a força está na sua capacidade de se manter tranquilo e em paz. A preferência vai para atividades criativas e inovadoras, com mais liberdade e autonomia.

LIBRA

Período ideal para buscar atividades mais simples, prazerosas e relaxantes. Recolhimento, intimidade e economia de recursos resultam em mais vantagens do que exposição, risco, impaciência, futilidades e impulsividade. Na próxima madrugada acontece a Lua cheia e junto com um eclipse lunar, as reações emocionais tendem a ser mais intensas e exaltadas. Não é hora de acumular compromissos, forçar situações ou confrontar as pessoas. Melhor investir na beleza, nas artes e na criatividade.

ESCORPIÃO

O desafio é alinhar os anseios, sonhos e expectativas com as vontades dos outros. A Lua cheia acontece na próxima madrugada, trazendo potencial libertador. Não é hora de correr riscos. Procure ser gentil e diplomático, mesmo que a inquietação esteja maior. É preciso maturidade para evitar imediatismos e posturas agressivas. Com a Lua cheia, pressa e correria só pioram as coisas. Evite situações do tipo "tudo ou nada", prefira investir na transformação de si mesmo, com análises mais amplas, intuitivas e sensíveis.

SAGITÁRIO

Estabilidade, objetividade e comprometimento devem ser prioridade. Cordialidade e a diplomacia contam muitos pontos a seu favor. Ao mesmo tempo, procure dar mais espaço para si mesmo e para os outros, com atitudes mais independentes. Demonstre leveza e alto astral, pois com a Lua quase cheia as reações emocionais tendem a se exaltar. Vale também evitar discussões, mal entendidos estão em pauta. O Sol segue em Câncer, é melhor optar pela segurança e os encontros mais íntimos.

CAPRICÓRNIO

O eixo dos relacionamentos ganha ainda mais destaque com a Lua cheia, que acontecerá na próxima madrugada em seu signo. Procure ouvir a opinião das pessoas ao seu redor, sem entrar em imposições e enfrentamentos. É importante cultivar discernimento, a praticidade e o realismo devem falar mais alto. Invista também em investigações, pesquisas, terapias e na sua segurança emocional. O período tam potencial para libertações e inovações. A intuição está afiada, procure ouvir seu coração ao invés de correr riscos.

AQUÁRIO

Período de emoções transbordantes, com a Lua quase cheia. Esteja preparado para ouvir e conciliar opiniões diferentes da sua. A ansiedade e a inquietação devem ser controladas com doses de consciência e maturidade. Vale buscar terapias e atividades que promovam seu equilíbrio energético. Procure sentir o que sua intuição e seu coração lhe dizem. A Lua segue em Capricórnio: procure ser pontual, equilibrando o comprometimento com doses de independência, autonomia e respeito à liberdade.

PEIXES

A Lua quase cheia segue em Capricórnio e sorri para Urano, favorecendo uma atitudes mais inovadora e vanguardista. Procure comprometer-se com seus dons, cultivar disciplina e senso prático para realizar seus sonhos. Fica mais fácil também eencontrar novas rotas, libertar-se situações opressoras. Ainda bem! O céu também traz aspectos tensos para o período, é melhor cultivar recolhimento, cultivar uma postura tranquila e positiva perante a vida. O contato com a Natureza, as artes e atividades relaxantes são a solução.