Divulgação/Instagram/Reprodução Claudete Troiano manda recado para Fábio Arruda "Nos vemos em outra emissora"





Pelo andar da carruagem, Claudete Troiano não deve dar prosseguimento ao projeto da TV Aparecida de levar ao ar, ainda este ano, mais uma temporada da atração noturna que tem o seu nome e que carimbou a lacuna que faltava em sua carreira.Após ser afastada do comando do "Santa Receita", a veterana foi às redes sociais explicar o motivo de sua saída e também agradecer o carinho de fãs e de famosos, como Maria Cândida, que está com um quadro no "É de Casa", exibido nas manhãs de sábado da Globo, e Fábio Arruda.

Leia também Em meio a boatos de briga, Eduardo Costa explica rompimento com Leonardo





Para o consultor de etiqueta, Clau escreveu: "Nos vemos em outra emissora, amigo amado". Já no recado de uma telespectadora chamada Jucirene Argolo, que desabafou ao dizer que o programa estava sem vida e que não o acompanharia mais, a apresentadora agradeceu a fidelidade e adiantou: "Logo me verá na telona". Sem mais detalhes ou pistas. Há quem diga, porém, que a sondagem tem endereço certo: a TV Gazeta. Mas, voltando ao assunto inicial, a assessoria de imprensa do canal católico informou que o afastamento se deu por "questões estratégicas".