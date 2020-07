Óleo de argan e mais: dicas de Marco Antonio de Biaggi para cuidar dos cabelos

André Schilliró Marco Antonio de Biaggi





O cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, responsável pelo cabelo de várias famosas, bateu um papo exclusivo com o iG durante uma live no Instagram nesta quarta (8). Na conversa, ele falou sobre a reabertura dos salões, sua volta ao trabalho e, claro, deu várias dicas preciosas.

Durante a conversa, o profissional falou sobre a reabertura dos salões e disse que o serviço de cabeleireiro em domicílio não é uma boa alternativa. "Por exemplo, um reflexo, que você começa a tirar da nuca, em várias etapas, imagina o trabalho... Você tem que tirar aquilo no banho, vai e volta, cinco, seis vezes, se molhando nesse frio, a bagunça... Se dá um erro, que pode acontecer, se você tá no salão, tem uma infinidade de produtos". Além disso, ele conta que os maridos das clientes não costumam gostar muito da bagunça que isso tudo pode causar.

E é claro que Marco Antonio deu várias dicas de como manter o cabelo saudável durante a quarentena, mesmo se você não quiser se arriscar saindo de casa para ir ao cabelereiro. "Aproveite agora o momento, é hora de hidratar seu cabelo, na sua casa, pra você ir preparando seu cabelo. Ideal para quando você sair do isolamento o cabelo já ter se renovado, a queratina já se refez", aconselha.

"Os óleos não são modismo, eles têm cinco mil anos". A dica de ouro é o óleo de argan marroquino legítimo pressurizado à frio e orgânico - que, inclusive, está liberadíssimo até para os cabelos mais oleosos.

Tendências

Sobre as tendências para os cabelos, ele exalta o cabelo mais iluminado. "Loiro platinado não combina com o verão e nem com o tom de pele da brasileira, os loiros agora são quentes, com mesclas de dourado com caramelo. Morena iluminada é o novo castanho", revela.

Famosas que todas querem copiar

Ele cita logo Juliana Paes , que passou recentemente por uma transição capilar e está, segundo o próprio Marco Antonio, "de capotar com este cabelo". Mas ele explica que por trás daquilo tudo, há um bom trabalho.

"Ali tem um amassado, tem um difusor e tem um babyliss, pra ficar aquele cachinho. Mas o segredo é o amassado com a toalha, difusor e, depois, uma coisa que eu fazia também na Ana Paula Arósio, é pegar o cachinho da pessoa, não adianta fazer escova antes, e passar por fora do babyliss, contando apenas até três", conta, revelando que o instrumento deve ser usado fechado, sem utilizar a parte que prende a mecha do cabelo.



Para mais dicas, você pode seguir o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi no Instagram . E a live completa com o profissional você confere a seguir: