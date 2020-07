Antônia Fontenelle entra com novo recurso na Justiça

Reprodução Antonia Fontenelle, Luccas Neto e Felipe Neto





Antônia Fontenelle entrou com um novo recurso na tentativa de reverter a decisão que indeferiu o pedido de segredo de Justiça no processo movido pelos irmãos Neto, no último dia 30. Ela protocolou o agravo na quinta-feira (2), que ainda não teve o julgamento. Esta é a terceira vez que ela tenta fazer com que o processo não seja mais público.

Recentemente, a atriz e apresentadora havia dito em um vídeo no Instagram que não ia pedir mais para que o processo ficasse em sigilo. No vídeo abaixo, Antônia diz: "Deixa pra lá! Não quer botar em segredo de Justiça... f*[email protected]!".





Para justificar o segredo de justiça, os advogados de Fontenelle se utilizaram de vários argumentos. Alguns deles nos chamaram a atenção da coluna de Fábia Oliveira.

Veja um trecho: "Como se sabe, a mídia hoje, consegue acesso facilmente, inclusive mediante investigação por intermédio de terceiros, informações que muitas vezes de nada interessa a coletividade, mas apenas para fins publicitários e manchetes sensacionalistas".

Em outra parte, ela cita a "WebTVBrasileira", programa de fofocas feito por Tati Martins no Youtube de segunda à sexta, às 20h: "Outrossim, através dos links a seguir, é possível visualizar que a imprensa tem acesso contínuo aos autos e ironiza, em seus comentários, a ora Agravante, a chamando, inclusive, de 'Totonha'".

Antônia alega estar sendo exposta a um constrangimento desnecessário por conta do processo poder ser consultado por qualquer pessoa. Em outra petição, também protocolada nesta quinta-feira (2) no processo, a defesa de Antônia fala, inclusive, sobre a retirada dos vídeos dos irmãos de seu perfil - que, segundo ela mesma disse em seus stories, já foi feito pelos 'robôs do Instagram'. Mas o advogado da apresentadora apresentou outra versão: "Basta a leitura do print abaixo, extraído da página do Instagram da Ré, para se chegar à conclusão de que a determinação judicial foi, de fato, cumprida", disse a defesa ao rebater uma manifestação dos irmãos sobre o até então não cumprimento da liminar que obrigava a retirada dos vídeos em caráter urgente.