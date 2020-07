Ex-BBB Hana Khalil revela motivo de ter sacado auxílio emergencial sem precisar

Após a colunista Fábia Oliveira ter divulgado que alguns famosos foram vítimas de golpes do auxílio emergencial , Hana Khalil usou suas redes sociais para afirmar que retirou sim o benefício, mas preferiu doá-lo.

"Eu não estou bem desde que começou esse isolamento social. Eu tenho muita ansiedade. As pessoas estão me atacando muito por causa disso, sem saber o que aconteceu", disse Hana Khalil no seu Instagram.

"Eu nunca tive a intenção de tirar o auxílio emergencial para doar o dinheiro. A minha mãe retirou o auxílio, mas eu disse, 'mãe, eu não preciso desse dinheiro'. Daí, preferi doar", completou. "Não está certo retirar o auxílio para poder doar, mas já que ela já tinha passado, eu decidi doar", finalizou Hana Khalil .