Carla Prata apresenta live solidária do  sertanejo Gutto Soares neste sábado

Neste sábado, dia 4, às 17h, no YouTube, acontece a segunda live solidária do cantor Gutto Soares, dono dos hits "Gabriela" e "Coração no 150", um feat com MC Mirella e Dynho Alves. Batizada de "Oi Pra Lua", a apresentação ao pôr do sol seguirá a linha adotada na edição anterior, com uma pegada "made in roça". No entanto, será realizada em um cine drive-in e ficará sob o comando de Carla Prata, ex-bailarina do Faustão, ex-participante da oitava edição do reality show "A Fazenda", da RecordTV, e uma das estrelas do programa "RedeTV! Plus — Festival de Prêmios", da RedeTV!.

"É só coisa boa, gente", ressaltou o cantor, listando a participação da ex-namorada de Mariano, que faz dupla com Munhoz, o apoio do Guaraná Antarctica e da água mineral natural Ama, e o sorteio de um smartphone e de uma TV 43 polegadas. "Empolgação nas alturas. Diz aí, qual modão não pode faltar?", questionou, via Instagram, reforçando que tem tentado manter a positividade e que esse movimento lindo de generosidade enche seu peito de esperança.