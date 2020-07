Governador e prefeito de Vilhena falam da retomada das discussões sobre a saída para o Pacífico

.

A importância da retomada das discussões em torno da saída para o Pacífico, apontada como alternativa para o escoamento da produção de soja e do agronegócio, foi pauta da reunião por meio de videconferência realizada na tarde de terça-feira, 7, entre o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, e o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, que solicitou que o assunto voltasse à tona junto ao governo Federal.

O governador tem mantido diálogo com prefeitos, secretários e setores produtivos por videoconferência devido ao protocolo de segurança no enfrentamento ao coronavírus. O prefeito solicitou que o governador Marcos Rocha retome as discussões sobre o assunto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, por entender da importância do projeto que trará uma mudança histórica para Rondônia visando exportar produtor de Rondônia e do Brasil pelo Oceano Pacífico até à Ásia.

O governador Marcos Rocha reiterou a importância da retomada do tema por se tratar de novas possibilidades de escoamento da produção agrícola por meio do Oceano Pacífico, argumentando que o projeto abre um grande mercado para os produtos agropecuários e industrializados e que resultará no maior desenvolvimento para Rondônia.

Contando com um bom relacionamento como governo Federal, o governador Marcos Rocha ressaltou ao prefeito que manterá brevemente reunião com o presidente da República e vai apresentar a pauta também juntamente ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O prefeito de Vilhena também destacou a retomada da pauta referente sobre a importância da ferrovia transoceânica que irá interligar o Brasil com os países da América Latina. Durante a reunião por videoconferência, foram destacadas as potencialidades do Estado na produção de carne bovina, piscicultura, soja e outros produtos que poderia ser exportado pelo novo corredor de exportação.

