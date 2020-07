Google Maps começa a mostrar semáforos no aplicativo

Unsplash/henry perks Google Maps começa a mostrar semáforos





Segundo o site The Next Web, o Google está experimentando um novo recurso no Google Maps : mostrar a localização de semáforos. Eles são indicados por um ícone que aparece sobre os cruzamentos. Ele apenas indica que existe um semáforo no local, e não mostra seu estado (verde, amarelo ou vermelho) em tempo real.





Segundo o site Droid Life, que noticiou a novidade, os ícones aparecem tanto durante a navegação quanto se você estiver simplesmente "passeando" pelo mapa. O recurso parece estar sendo testado com um pequeno grupo de usuários: um leitor do site reportou sua presença na versão 10.44.3, enquanto outros não o encontraram mesmo em versões mais recentes, como o beta da 10.45.0.

O Apple Maps , principal concorrente do Google Maps , já mostra a localização de semáforos e placas de "pare" desde o iOS 13, lançado no ano passado. Além disso, eles são explicitamente mencionados nas instruções de navegação, algo que o Google Maps, mesmo com a mudança, não faz.

Mudando aos poucos

O Maps é um serviço que muda "aos poucos", com pequenas mudanças sendo acrescentadas constantemente, em vez de grandes mudanças concentradas em versões específicas.

Em fevereiro deste ano, quando o serviço completou 15 anos, o Google mudou sutilmente o ícone do App e alterou sua interface , reorganizando as abas no rodapé da tela para destacar as contribuições dos usuários. Além disso, o app ganhou recursos como o compartilhamento de informações sobre o transporte público e uma versão "lite" do modo de navegação em realidade aumentada.

Em março o Google reativou, em algumas regiões, um recurso do Maps que mostra a velocidade da via, algo que já existe no outro programa de navegação da empresa, o Waze .