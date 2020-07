Lucas Lucco mostra resultado do seu implante capilar

Reprodução/Instagram Lucas Lucco





No último fim de semana, Lucas Lucco se submeteu a um transplante capilar. Nesta quarta-feira (8), o cantor atualizou os fãs sobre como anda sua recuperação da cirurgia. Em sua mansão em Uberlândia, Minas Gerais, o artista mostrou a cicatriz do procedimento nos seus stories do Instagram e falou sobre as dores que ainda sente.

"Últimas notícias da careca: está aí fazendo casquinha já", disse. "Vou falar para você que ainda tá doendo um pouquinho aqui atrás", confessou. "Hoje tive que tomar um Tylenol, doeu um pouco, mas já está de boas", tranquilizou Lucco.

Sobre a dor sentida durante o procedimento, ele compara às tatuagens que já fez - que são várias. "Nada que seja pior que uma tatuagem", garantiu ele. Noivo de Lorena Carvalho, Lucas ainda postou uma foto com a legenda bem humorada dizendo que "é dos carecas que elas gostam mais".