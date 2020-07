Superapp: Rappi lança botões para músicas, lives e games

Divulgação Rappi entra para o mercado do entretenimento





A Rappi anunciou, nesta quarta-feira (8), novidades que colocam o aplicativo cada vez mais próximo de se tornar um superapp - trazendo diversas soluções em um só software. A partir de hoje, usuários podem acessar jogos, lives e músicas direto no aplicativo da Rappi.







As novidades se chamam Rappi Games, Rappi Live Events e Rappi Music, mostrando que o aplicativo de delivery está entrando no segmento de entretenimento. "Temos como objetivo fazer com que a tecnologia da Rappi seja transformadora para os nossos clientes, sempre inovando e pensando no que eles querem. Esse lançamento vem ao encontro da nossa estratégia para abranger diferentes verticais, indo além da entrega de alimentos, produtos e serviços", afirma Sérgio Saraiva, presidente da Rappi no Brasil.

Três novidades

De acordo com a Rappi , o objetivo das novidades é levar entretenimento para os usuários, sobretudo no período de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19 .

As três novas funções já estão disponíveis dentro do aplicativo da Rappi, e podem ser acessadas por qualquer usuário através de botões próprios. Confira quais as ferramentas de cada uma das novidades: