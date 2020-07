Recuperado da Covid-19, Mumuzinho faz show no formato drive in no Rio

Recentemente, Mumuzinho chegou a testar positivo para o novo coronavírus e teve que cancelar suas lives. Agora, recuperado, Mumuzinho volta à ativa num novo formato: o Drive in . O artista, que chegou a viralizar no começo da quarentena fazendo show na varanda de casa para os vizinhos , vai levar seu samba para uma plateia dentro de carros na Arena Jeunesse, no Rio.

Reprodução/Instagram Mumuzinho









"Estou morrendo de saudade do palco e de estar mais próximos do meu público. Será uma experiência totalmente diferente na minha carreira e, tenho certeza, que jamais será esquecido pelo público lá presente. Faremos um show animadíssimo, seguindo todos os protocolos e recomendações de saúde, para preservar a equipe que está trabalhando com a gente e para que todos possam se divertir em segurança", disse o cantor.





O show do Mumuzinho será transmitido para os veículos presentes via rádio FM e também terá o mesmo funcionamento de serviços, com operação e fila virtual para o banheiro por aplicativo - o público não poderá ficar fora do carro em nenhuma outra hipótese. Para os fãs não presentes na Arena, o show será disponibilizado, ao vivo, pelo Youtube, também.



Os ingressos também são digitais, seguindo recomendações dos órgãos competentes. O show drive in poderá receber até 180 carros, com até quatro pessoas da mesma família e duas, para o caso de famílias diferentes.



"Nosso espaço versátil permitiu que a gente lançasse eventos deste tipo, o que tem sido um sucesso neste período de isolamento social", afirmou a diretora da Jeunesse Arena, Sílvia Albuquerque, sobre o show de Mumuzinho .

O evento acontecerá às 19h no estacionamento da arena multiuso, com toda a segurança e adequação que o momento atual exige, afirma a organização. O valor do ingresso é de R$ 350,00 que pode ser adquirido no https://www.sympla.com.br/ .