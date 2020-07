Segundo Leo Dias, Arthur Aguiar teria se envolvido com Arícia Silva desde 2018

Em entrevista com a Mayra Cardi divulgada na manhã desta sexta-feira (3), o jornalista Leo Dias afirmou que o ex-marido dela, Arthur Aguiar, matinha um relacionamento com a ex-panicat Arícia Silvia desde 2018 , enquanto ainda era casado com Mayra.

Reprodução/Instagram Arthur Aguiar, Mayra Cardi e Arícia Silva





Segundo o colunista, tudo começou quando Arthur Aguiar foi contratado para um desfile em Goiânia que aconteceu em 2018 - mesmo ano em que a primeira filha do casal, Sophia Cardi Aguiar, nasceu. Vale lembrar que no vídeo divulgado no fim do mês passado, onde Mayra revela todas as traições do pai de sua filha , ela comenta que sua gravidez foi um período muito turbulento entre eles.

Apesar de não saber da versão de Arícia sobre o caso, Leo Dias afirmou a ex-participante de "A Fazenda" também havia sido contratada para o mesmo desfile e que ambos foram vistos na manhã do dia seguinte tomando café juntos e trocando sorrisos.

Na entrevista desta sexta-feira, Mayra Cardi disse que não se surpreendeu com o fato, pois já sabia de outras 16 traições de Arthur Aguiar.