Samsung traz ferramentas poderosas para celulares; veja se o seu está na lista

Divulgação Galaxy A51 é um dos modelos que recebe a atualização





A Samsung decidiu dar um upgrade em seus smartphones Galaxy A51 e A71 . Os modelos estão recebendo atualizações com recursos presentes no topo de linha mais recente da marca, o Galaxy S20 . Segundo o anúncio, estão inclusas funcionalidades na câmera, como o Single Take e o Hyperlapse Noturno, e novas ferramentas de compartilhamento, pesquisa e tradução.





O Single Take, ou Tomada Única, é um recurso que permite fotografar usando vários modos de câmera diferentes com apenas um toque e escolher os melhores resultados. Para utilizá-lo é bem simples. Basta entrar na câmera e selecionar a opção "Tomada Única". Ao clicar no botão do obturador, o usuário deve fazer um movimento panorâmico enquanto a câmera registra automaticamente as melhores imagens. Ao finalizar, é possível visualizar tudo que foi captado e selecionar o que quiser.

Já o Hyperlapse Noturno foi projetado para realizar vídeos "acelerados" durante a noite. Também está presente um novo modo que permite criar filtros personalizados usando fotos já existentes no smartphone . Além disso, o foco manual e o controle de velocidade do obturador também chegaram aos modelos.

Os Galaxy A51 e A71 também estão recebendo os recursos Quick Share e o Music Share. Com eles, é possível compartilhar arquivos através de Wi-Fi Direct ou Bluetooth com aparelhos compatíveis com o SmartThings. Já os novos recursos de tradução fazem com que o smartphone faça a tradução diretamente no teclado. A pesquisa de aplicativos também está sendo aprimorada.

Segundo a GMSArena , essas atualizações estão sendo feitas desde junho no Galaxy A51 , apesar de a Samsung só ter anunciado oficialmente nesta terça-feira (7).

Galaxy Note 20

A Samsung anunciou um evento para o dia 5 de agosto , e a expectativa é que a nova linha de celulares Galaxy Note seja apresentada na ocasião, além de um novo smartphone dobrável .

O evento Galaxy Unpacked vai ser realizado pela internet devido à pandemia de Covid-19, e começará às 11h (horário de Brasília). Além dos Galaxy Note - que devem ser a linha Note 20 -, novos aparelhos dobráveis da linha Galaxy Fold também podem ser apresentados.