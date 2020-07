Indireta? Ludmilla chama atenção ao usar sósia de Anitta em clipe

Reprodução/Instagram Sósia da Anitta





Ludmilla jura que "Cobra Venenosa", lançada nesta sexta-feira (3), nada tem a ver com sua recente briga com Anitta. Mas um detalhe do clipe fez com que as pessoas endossassem a teoria de que a produção seria uma indireta: uma das atrizes escaladas impressiona pela semelhança física com Anitta.

A atriz em questão é Luiza Drewan, que aparece bem no verso "Eu disse, limpa, limpa antes que caia dentro/ Escorrendo da boca no cantinho o seu veneno", limpando a boca. Sobre o trabalho no clipe, ela disse ao Extra que não sabe se a chamaram por já ter sido apontada como sósia de Anitta.

"A produção entrou em contato comigo e, incialmente, não sabia para quem era. Só depois descobri que era para a Ludmilla. E achei sensacional. Que experiência participar de uma grande produção! Não sei se me chamaram por eu já ter sido apontada como sósia da Anitta", afirma Luiza.

Ainda em entrevista ao jornal Extra, a modelo diz que espera não receber ataques. "Admiro muito a Ludmilla e a Anitta. Não existe isso de lado no time. Espero que todos entendam que trabalho e trabalho. E torço muito pela reconciliação da duas. Eu nem gosto de nenhum tipo de briga. As mulheres precisam estar juntas e se ajudarem", diz.

Apesar da polêmica, o clipe termina com uma mensagem de união, quando a própria Ludmilla parece de mãos dadas com a sósia de Anitta.





Em entrevista ao jornal O Globo, Ludmilla explicou que tinha composto a canção há três anos e define que o clipe é "um antídoto contra homofobia, racismo e fofoca". E completa: "Um recado para quem se incomoda com o jeito que a outra pessoa escolheu de levar a vida, com a personalidade, com quem ela decide beijar, com a cor ou a roupa que ela curte".