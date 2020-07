Xiaomi deixa escapar detalhes sobre seu próximo smartphone; confira

Jon Russell Xiaomi deixa escapar detalhes de novo smartphone





Menções a um novo smartphone topo de linha da Xiaomi , conhecido como Redmi K30 Ultra , foram encontradas no código de uma versão da MIUI 12 por um usuário do fórum XDA Developers.





Segundo o site, o nome do aparelho foi encontrado pelo usuário kacskrz, que já desenterrou informações sobre outros celulares da Xiaomi no passado. Junto do nome está o codinome cezanne, e em outro ponto do software há indícios de que o aparelho terá quatro câmeras traseiras, com uma lente principal de 64 MP e uma câmera frontal retrátil.

Mas o mais interessante é que cezanne é listado como tendo um processador da MediaTek , algo inédito na família K30 , na qual todos os aparelhos até agora usam processadores da Qualcomm .

Enquanto isso o usuário Digital Chat Station na rede social chinesa Weibo sugere que a Xiaomi está trabalhando em um aparelho com um processador MediaTek Dimensity 1000, com suporte a 5G, tela com frequência de atualização de 144 Hz, câmera frontal retrátil e conjunto de câmeras traseiras que inclui um sensor Sony IMX686 de 64 MP, além de bateria de 4.500 mAh e recarga rápida com um carregador de 33 Watts.

Não há provas de que este aparelho e o cezanne sejam os mesmos, mas a similaridade nas especificações é no mínimo intrigante. Não vamos precisar esperar muito para descobrir: segundo Digital Chat Station, o aparelho será lançado na China neste mês.