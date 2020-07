Deborah Secco fala sobre vida íntima com o marido: "Dez vezes ao dia"

Deborah Secco não tem o menor problema em falar sobre a vida sexual e ela abriu o jogo sobre a vida íntima com o marido Hugo Moura. A atriz participou de um vídeo para o canal de YouTube de Sabrina Sato e contou que diminuiu a frequência com que tem relações sexuais com o amado após a maternidade.



Reprodução/Instagram Deborah Secco diz que transava dez vezes por dia com o marido

"Diminuiu muito a quantidade de sexo que a gente fazia. Eu engravidei com 2 meses de namoro, quando eu engravidei a gente transava 10 vezes ao dia. A gente estava naquele momento que a gente só transava", Deborah falou para a apresentadora.

Ao contrário de Sabrina Sato, que falou publicamente sobre a falta de vontade de fazer sexo depois da gravidez, a atriz disse que não passou por isso. A mãe de Maria Flor falou que fez contagem regressiva para que os 40 dias depois do parto passassem logo e ela pudesse voltar a ter ma vida sexual ativa.

Porém, Deborah revelou que após fazer sexo pela primeira vez depois da gravidez ela deu uma desanimada. "A criança te dá tanta felicidade, que o sexo dá uma murchada", explica. Com a filha com quatro anos de idade, a atriz de "Salve-se Quem Puder" analisa que ela não perdeu o desejo pelo marido, mas hoje em dia tem menos tempo para passar momentos íntimos ao lado dele, por isso acabam fazendo menos sexo.