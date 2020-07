Sikêra Jr revela que "pediu para morrer" quando teve Covid-19

Reprodução Sikêra Jr.





O apresentador Sikêra Jr, que recentemente renovou seu contrato com a RedeTV! e agora é dono de um dos maiores salários da emissora, falou sobre as dificuldades que enfrentou ao contrair a Covid-19 em abril. O jornalista participou da gravação do programa "Mega Senha" e, na ocasião, disse ter tido sérios problemas respiratórios e pediu até mesmo para morrer.

"Estava andando com um cilindro de oxigênio. No 14º dia eu pedi para morrer, arranquei tudo que estava comigo e disse: ‘Não quero mais viver'", disse a Marcelo Carvalho.

No programa, que vai ao ar neste sábado (4), o apresentador do "Alerta Nacional" pediu para que as pessoas tomem todos os cuidados necessários e que respeitem as medidas contra o avanço da Covid-19.

"Tome banho, viu. Só álcool em gel não resolve, não. Use sabonetizinho, depila direitinho, só o álcool não é limpeza", alertou em tom de humor. Quando Sikêra foi diagnosticado com a doença, ele chegou a revelar que subestimou o poder do vírus: "É mais sério do que eu imaginava".