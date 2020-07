Após ser proibida de entrar em bar, mulher lambe a porta do local; assista

Reprodução/Twitter Depois de tentar invadir o bar, a mulher foi presa.

Depois de ter sido impedida de entrar em bar em Louisiana, nos Estados Unidos , por não usar a máscara obrigatória, uma mulher lambeu a porta do estabelecimento e disse que estava com Covid-19. Um vídeo do caso viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver a mulher avançando contra a porta e tentando invadir o local. Sem sucesso, ela começa a lamber a porta de vidro do local e dizer que estava contaminada com a doença. Um dos clientes que estava no bar registrou o momento. Confira:

Is this not zombie behavior? Y’all don’t want to wear a mask now this? pic.twitter.com/zurjPSAhGZ — Young Dezòd (@platini954) July 3, 2020

A mulher não estava utilizando as máscaras de proteção, item necessário para entrar nos bares e comércios americanos. Depois da confusão, ela foi presa e levada pela polícia.