Claudia Raia revela detalhes sobre a vida sexual na quarentena: "Está bombando"

Aos 53 anos de idade, Claudia Raia disse que essa quarentena tem contribuído para ela e seu marido, Jarbas Homem de Mello , de 49 anos, manterem a relação ainda mais apimentada debaixo dos lençóis. Durante o programa "Saia Justa", do GNT , a atriz garantiu que a menopausa não está atrapalhando a vida sexual dos dois e que ela, inclusive, "está bombando".

Reprodução/Instagram Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello





"Aqui em casa está movimentado, o negócio está bombando. Uma hora pinta a raiz do cabelo, é um pinta que pinta, viu (risos). Aqui o negócio é musical: sobe escada, desce escada, vira de frente, canta e dança. Está sendo animado, tudo é coreografado", brincou Claudia Raia usando referências de danças.

Juntos há mais de oito anos e oficialmente casados há dois, Jarbas e Claudia Raia tentam compartilhar partes de sua rotina nas redes sociais através de lives. "Estamos mostrando os nossos treinos, chamando as pessoas para treinar conosco virtualmente. Claro que faço tudo com orientação profissional, como todo mundo deve fazer. Mas nossa ideia é que as pessoas tenham um momento de respiro neste isolamento. O exercício físico ajuda tanto na saúde física quanto na mental. É importante que tenhamos o nosso autocuidado mesmo em situações extremas como esta", contou.