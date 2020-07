Cidade nos EUA regulariza relacionamentos poliamorosos por conta de covid-19

A cidade de Somerville, em Massachussets decidiu reconhecer relacionamentos poliamorosos como oficiais. A mudança foi determinada para que pessoas possam visitar seus parceiros que estão internados por covid-19 nos hospitais mesmo sem serem casadas.

Pixabay Membros de relacionamentos poliamorosos poderão visitar seus companheiros nos hospitais de Somerville



O conselho da cidade aprovou a medida na semana passada. "As pessoas vivem em relacionamentos poliamorosos e provavelmente têm uma eternidade. No momento, nossas leis negam sua existência e isso não me parece o caminho certo para escrever leis em qualquer nível", disse Davis.

A lei também já passou pelo prefeito Joseph Curtatone e deve entrar em vigor em breve. Em muitos países do mundo, relacionamentos poligâmicos não podem ser oficializados. No Brasil, egundo o artigo 235 do Código Penal, se pessoas já casadas consagrarem o matrimônio novamente, podem pegar entre dois e seis anos de reclusão.