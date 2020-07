Reforma do aeroporto de Cacoal é alinhada em videoconferência para o avanço das obras e desenvolvimento da região

.

As obras de ampliação do Aeroporto Capital do Café, em Cacoal, uma referência dentro do estado de Rondônia contemplando demandas de 16 municípios, foi o tema principal da reunião realizada através de videoconferência, com a participação do governador, coronel Marcos Rocha, da prefeita Glaucione Rodrigues, do deputado estadual Cirone Deiró, autor do pedido de reunião, e da equipe técnica do Governo.

‘‘Mesmo com a pandemia, continuamos com as demais ações de desenvolvimento no Estado’’, garantiu o governador. Marcos Rocha ainda destacou que os problemas dos aeroportos de Rondônia são antigos, mas que luta para trazer soluções. Estão sendo investidos mais de R$ 5 milhões na reforma do aeroporto de Cacoal. O deputado estadual Cirone Deiró, agradeceu ao governador pela participação na reunião, pediu uma atenção especial para o aeroporto de Cacoal e pontuou a necessidade de providências para avançar com a obra.

A prefeita Glaucione reforçou a importância do aeroporto para o desenvolvimento da região. Ela ainda destacou que é pelo aeroporto que chegam professores de Cuiabá, que dão aulas na faculdade local, e que grande parte dos voos são turismo de negócios, ou seja, empresários interessados em fomentar a economia, especialmente investidores do agronegócio.

‘‘Só temos a agradecer e continuar com as parcerias, mesmo com pandemia, temos que estar firmes nas obras, tocando o Estado para frente, pois é diferenciado, e juntos vamos dando as respostas que a população anseia’’, disse a prefeita.

O governador designou que o novo diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Elias Resende, e ao Superintendente da Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel), Márcio Rogério Gabriel, que façam os encaminhamentos necessários para que as obras do aeroporto de Cacoal sejam concluídas, garantindo voos para a região.

O diretor geral do DER, Elias Resende, que iniciou o comando da pasta com visitas in loco de obras, inclusive do aeroporto de Cacoal, garantiu que dará sequência às obras em andamento já planejadas para Rondônia.

PANDEMIA

O governador também aproveitou a ocasião para falar da importância da adoção de protocolo de medicamentos nos municípios, ou seja, a necessidade das prefeituras fornecerem medicação àqueles que são diagnosticados com Covid-19, pois desta forma evita-se o agravamento dos casos e, assim também, alivia a necessidade de criação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), acompanhado da contratação de médicos especialistas que não estão se apresentando em quantidade suficiente para atender as demandas.

O Governo de Rondônia já busca solução para contratação de médicos de outros países, seguindo a linha adotada em outros estados, mas afirma que o melhor caminho é que os casos sejam tratados precocemente na Atenção Básica. A prefeita Glaucione considera ser importante a adoção desse protocolo de medicamentos. ”Quando a pessoa toma o medicamento, a doença se manifesta de forma mais fraca, então eu acredito ser importante”.

O deputado Cirone Deiró também ressaltou a importância de manter o comércio abertura durante a pandemia. ”Quando a gente fala em comércio, não estamos falando só de empresários, mas dos que trabalham, da geração de emprego. Essa pandemia não tem data para acabar, vamos ter que conviver com esse vírus, e a maneira de fazer isso é tendo os cuidados, fazendo a fiscalização, pois não podemos deixar de cuidar da doença, mas também da economia, dando segurança que o cidadão vai levar comida para casa”, afirma o parlamentar.

Leia Mais.