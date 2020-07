Ouvidoria Geral busca a aproximação com o cidadão de Rondônia para melhorar serviços públicos e combater corrupção

.

Uma das funções da Ouvidoria Geral do Estado é a busca na aproximação com o cidadão. Um canal de comunicação entre o cidadão e o governo de Rondônia, de forma a melhorar a qualidade dos serviços públicos e combater a corrupção.

É dever da Ouvidoria prestar um atendimento de excelência, com foco em relacionamento, não como um sistema operacional, e sim, na busca pela qualidade e melhor estratégia de comunicação entre o Governo e o cidadão.

Para essa aproximação com o cidadão, a Ouvidoria Geral do Estado disponibiliza canais de atendimentos para facilitar o acesso da população aos serviços públicos. Pode ser utilizado o Sistema Fala.BR Rondônia, plataforma que conta com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e opção Alto Contraste para pessoas portadoras de deficiência visual. Também é possível ligar gratuitamente para o 0800 647 7071, registrar por e-mail [email protected] ou até mesmo pelo 3216-1015.

Quando o cidadão for realizar uma denúncia, pode ficar tranquilo quanto ao sigilo dos seus dados, por outro lado, se a demanda for realizada de forma anônima, o denunciante não terá como acompanhar os trâmites e obter resposta final, mas o registro será considerado pela equipe da ouvidoria como uma comunicação, que será tratada com muito zelo e atenção.

Para a Ouvidora geral, Etelvina da Costa Rocha, a Ouvidoria é um dos principais canais de interlocução entre o cidadão e o Governo, restaurando vínculos sociais e fortalecendo a garantia da democracia na gestão governamental de forma a combater a corrupção e melhorar a qualidade dos serviços públicos. "As ouvidorias têm um papel fundamental na garantia da democracia, possibilitando a participação do cidadão na gestão do Estado, tamanha importância que a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, traz um capítulo dedicado às ouvidorias".

Nos canais de atendimento os usuários podem fazer as seguintes manifestações: denúncias, solicitações, reclamações, elogios, sugestões e comunicação.

