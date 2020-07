Influencer fica igual ao Hugo Gloss com make artística e até ele se impressiona

Reprodução/Instagram/@leticiafgomes Letícia Gomes se transforma no Hugo Gloss





A maquiadora Letícia Gomes tem conquistado cada vez mais seguidores em seu Instagram graças as suas maquiagens artísticas incríveis! Com pinceis, base, sombra e outros produtos, ela consegue se transformar em quem quiser. Dessa vez, sobrou para o blogueiro Hugo Gloss, que gostou tanto do resultado que convidou Letícia para uma live.



A maquiadora já acumula quase 3 milhões de seguidores em sua conta no Instagram, além de vários registros de transformações surreais. Recentemente, Letícia impressionou Eliana com sua maquiagem artística e foi convidada ao programa da loira para explicar mais sobre as técnicas de make que costuma usar.

Além de Hugo Gloss e Eliana, a maquiadora também já se transformou em várias outras personalidades famosas, como Taylor Swift, Freddie Mercury, Jack Sparrow, Mona Lisa, Annabelle, Ariana Grande, Angelina Jolie e tantas outras.